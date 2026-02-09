بعد إعلان اعتزال الدراما.. عمرو سعد وسط حشد جماهيري في كواليس إفراج

نشر الفنان عمرو سعد متابعيه بفيديو جديد له، من كواليس تصويره ومسلسله المقبل" إفراج"، الذي من المقرر أن يتنافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وظهر عمرو سعد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في لوكيشن التصوير والجمهور يلتف حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال عمرو سعد عبر الفيديو عبر حسابه الشخصي : "بقالي سنين بصوّر برّه مصر أو جوّه استوديوهات وماكنتش واخد بالي إني محروم من أغلى حاجة حضن الناس الطيبين اللي بيدّي طاقة وعزم وقوة، من أول ما بدأت وأنا بحاول أعبّر عنكم، وكان حلمي إني أقدّم حاجة بجد تسيب أثر وتطلع من القلب للقلب".

وأضاف عمرو سعد: "كنت دايمًا مؤمن إن الصدق حتى لو ساكت بيوصل، وإن الكدب مهما صوته عالي بيخسر، وبكل صدق بهديكم مشاعري ومجهودي في مسلسل إفراج، اللي أتمنى يكون واجهة مشرفة لينا وللدراما المصرية".



مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.