بعد إعلان اعتزال الدراما.. عمرو سعد وسط حشد جماهيري في كواليس إفراج

حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
فن وثقافة

عمرو سعد وسط حشد جماهيري في كواليس "إفراج"
علا محمد

نشر الفنان عمرو سعد متابعيه بفيديو جديد له، من كواليس تصويره ومسلسله المقبل" إفراج"، الذي من المقرر أن يتنافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وظهر عمرو سعد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في لوكيشن التصوير والجمهور يلتف حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال عمرو سعد عبر الفيديو عبر حسابه الشخصي : "بقالي سنين بصوّر برّه مصر أو جوّه استوديوهات وماكنتش واخد بالي إني محروم من أغلى حاجة حضن الناس الطيبين اللي بيدّي طاقة وعزم وقوة، من أول ما بدأت وأنا بحاول أعبّر عنكم، وكان حلمي إني أقدّم حاجة بجد تسيب أثر وتطلع من القلب للقلب".

وأضاف  عمرو سعد: "كنت دايمًا مؤمن إن الصدق حتى لو ساكت بيوصل، وإن الكدب مهما صوته عالي بيخسر، وبكل صدق بهديكم مشاعري ومجهودي في مسلسل إفراج، اللي أتمنى يكون واجهة مشرفة لينا وللدراما المصرية".


مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح،  عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.

الفنان عمرو سعد إفراج ومسلسله المقبل إفراج الموسم الرمضاني المقبل 2026

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

