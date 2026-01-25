قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
أخبار العالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية تقترح إرسال مبعوث أمريكي إلى كوريا الشمالية لإحياء الحوار

أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين-سيوك، اليوم الأحد، إنه اقترح على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إرسال مبعوث أمريكي خاص إلى كوريا الشمالية، لتعزيز العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل .

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض، حيث طلب فانس مشورة "كيم" حول الدبلوماسية مع النظام الكوري الشمالي، وسط تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته الصين في أبريل المقبل، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح كيم، أنه أكد لـ"فانس" أن "ترامب هو الوحيد الذي يملك الإرادة والقدرة على تحسين العلاقات مع الشمال"، مشيرًا إلى أن إرسال مبعوث خاص يمثل خطوة تعبيرية عن هذه النية.

كما أشار إلى أنه لديه مرشح "أمثل" لهذا الدور، لكنه رفض الكشف عنه، مستذكرًا اقتراح سول في التسعينيات إرسال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كمبعوث لمعالجة القضية النووية.

وأعرب "ترامب"، مرارًا وتكرارًا، عن رغبته في استئناف الحوار مع "كيم"، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيوافق على مبادرات الحوار التي تقدمت بها واشنطن في وقت يتعمق فيه تعاون بيونغ يانغ مع موسكو وبكين.

واتفق الجانبان على إبقاء "خط ساخن" للتواصل، ودعا رئيس الوزراء الكوري فانس لزيارة سول.

عُقد الاجتماع في اليوم الثاني من زيارة "كيم" التي تستغرق 5 أيام إلى الولايات المتحدة، وهي أول زيارة خارجية له كرئيس للوزراء وأول زيارة منفردة إلى الولايات المتحدة يقوم بها رئيس وزراء كوري جنوبي منذ تحول البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينيات.

