رئيس وزراء كوريا الجنوبية تقترح إرسال مبعوث أمريكي إلى كوريا الشمالية لإحياء الحوار

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين-سيوك، اليوم الأحد، إنه اقترح على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إرسال مبعوث أمريكي خاص إلى كوريا الشمالية، لتعزيز العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض، حيث طلب فانس مشورة "كيم" حول الدبلوماسية مع النظام الكوري الشمالي، وسط تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته الصين في أبريل المقبل، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح كيم، أنه أكد لـ"فانس" أن "ترامب هو الوحيد الذي يملك الإرادة والقدرة على تحسين العلاقات مع الشمال"، مشيرًا إلى أن إرسال مبعوث خاص يمثل خطوة تعبيرية عن هذه النية.

كما أشار إلى أنه لديه مرشح "أمثل" لهذا الدور، لكنه رفض الكشف عنه، مستذكرًا اقتراح سول في التسعينيات إرسال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كمبعوث لمعالجة القضية النووية.

وأعرب "ترامب"، مرارًا وتكرارًا، عن رغبته في استئناف الحوار مع "كيم"، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيوافق على مبادرات الحوار التي تقدمت بها واشنطن في وقت يتعمق فيه تعاون بيونغ يانغ مع موسكو وبكين.

واتفق الجانبان على إبقاء "خط ساخن" للتواصل، ودعا رئيس الوزراء الكوري فانس لزيارة سول.

عُقد الاجتماع في اليوم الثاني من زيارة "كيم" التي تستغرق 5 أيام إلى الولايات المتحدة، وهي أول زيارة خارجية له كرئيس للوزراء وأول زيارة منفردة إلى الولايات المتحدة يقوم بها رئيس وزراء كوري جنوبي منذ تحول البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينيات.