الفهلوي.. أحمد عز يعود إلى الإذاعة في رمضان 2026

يخوض النجم أحمد عز تجربة إذاعية جديدة خلال موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل يحمل عنوان «الفهلوي»، في عودة لافتة إلى الدراما الإذاعية بعد غياب.

ويُنتظر أن يقدم عز خلال العمل شخصية مختلفة في إطار اجتماعي كوميدي، يعتمد على خفة الظل والمواقف اليومية، وهو ما يتماشى مع طبيعة الدراما الإذاعية التي تحظى بجمهور واسع خلال الشهر الكريم.

مسلسل «الفهلوي» يُعد إضافة جديدة لمشاركات أحمد عز الرمضانية، ويأتي في وقت يشهد فيه اهتمامًا متزايدًا بالأعمال الإذاعية، إلى جانب الدراما التلفزيونية، خاصة مع مشاركة عدد من نجوم الصف الأول.

ومن المقرر الإعلان عن باقي تفاصيل العمل، من حيث فريق العمل ومواعيد البث، خلال الفترة المقبلة.