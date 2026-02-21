تطورات خطيرة.. الجيش الأمريكي جاهز لضرب إيران في هذا الموعد

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية، عن تطور خطير بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه ضربة عسكرية ضد إيران في ظل حشد الطائرات والأسلحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت "سي إن إن" أن كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي أبلغوا ترامب أن الجيش بات جاهزًا لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران، اعتبارًا من يوم السبت، في حال صدور القرار السياسي بذلك.

وأضافت أن الاستعدادات العسكرية وُضعت ضمن خطط طوارئ تشمل عدة سيناريوهات، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وترقب دولي لأي تحرك قد يعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي.

وفي السياق نفسه، أكدت منصة أكسيوس الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن مستشار دونالد ترامب ، ويتكوف و كوشنر أبلغا عراقجي أن موقف ترامب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن صور الأقمار الصناعية وبيانات الرحلات الجوية، أنه تم رصد عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن وسط تصاعد التوترات مع إيران.