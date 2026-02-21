الرئيس جوزاف عون: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً

أكد الرئيس اللبنانى جوزاف عون على أن استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسي.

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مناطق شرقي لبنان، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية الى سقوط 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جانبه أورد الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت مواقع تعود إلى حزب الله.

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مناطق شرقي لبنان، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية الى سقوط 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جانبه أورد الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت مواقع تعود إلى حزب الله.