قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس جوزاف عون: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أكد الرئيس اللبنانى جوزاف عون على أن استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسي.

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مناطق شرقي لبنان، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية الى سقوط 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جانبه أورد الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت مواقع تعود إلى حزب الله.

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مناطق شرقي لبنان، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية الى سقوط 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جانبه أورد الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت مواقع تعود إلى حزب الله.

الاحتلال لبنان رئيس لبنان اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 930 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية نوفمبر 2024

يورو

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-2-2026

وزير المالبة

وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد