رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
عرضت عليه فتيات.. مديرة وكالة أزياء أوكرانية متورطة في إرسال نساء لإبستين

كشفت وكالة "نوفوستي" بعد فحص ملفات جيفري إبستين المنشورة أن مديرة وكالة عرض أزياء أوكرانية، تفاوضت على عقد اجتماعات بين نساء أوكرانيات وشريك الممول جيفري إبستين. 

ويدور الحديث حول ماريا مانيوك، مديرة وكالة عرض الأزياء الأوكرانية "لاين 12"، التي تفاوضت على اجتماعات بين نساء أوكرانيات ووكيل عرض الأزياء سيئ السمعة وشريك جيفري إبستين، جان لوك برونيل.

وفي رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 20 أكتوبر 2010، قام جان لوك برونيل بالترتيب لقدوم فتاة إلى نيويورك مع مانيوك.

وكتب برونيل: "مرحبا ماشا (ماريا مانيوك)! راسلتك عبر البريد الإلكتروني بخصوص (تم حجب الاسم)، التي رأيتها في باريس.. إذا وافقت، يُمكنها القدوم إلى الولايات المتحدة بدعوة، وسنرى كيف ستسير الأمور.. أخبريني برأيك، أعتقد أنها ستكون فرصة جيدة، وسأحاول الاتصال بك غدا".

وفي رسالة رد مؤرخة في 28 أكتوبر 2010، استفسرت مانيوك حول مدة إقامة عارضة الأزياء الأوكرانية في نيويورك.. وكتبت: "هي (تم حجب اسمها) ستعود إلى أوكرانيا.. نحتاج الآن إلى وضع خطة لزيارتها خلال الفترة من يناير إلى مارس.. فهمت أنني سأتلقى دعوة قبل عيد الميلاد؟ ولكن ما هو الوقت الأنسب لوصولها: أوائل فبراير أم أواخره؟".

وفي الرسالة التالية، طلبت مديرة وكالة "لاين 12" من برونيل معلومات الاتصال بالشخص الذي يجب أن ترسل إليه اتفاقية التعاون.

يذكر أن مانيوك هي المديرة الحالية لوكالة عرض الأزياء "لاين 12" في كييف.. وهي لا تزال نشطة وتشارك أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد أيام قليلة من نشر ملفات إبستين، في 3 فبراير 2026، نشرت مانيوك صورة مع تعليق: "العمل الاحترافي لا يحتاج إلى تبرير.. والشائعات لا أساس لها من الصحة.. لا تزال "لاين 12" تعمل".

وفيما يتعلق ببرونيل، فقد وجهت إليه تهم الاغتصاب ومساعدة إبستين في تجارة الجنس مع القاصرات في عام 2019.

ووفقا للمحققين، تورط برونيل في تجنيد شابات لصالح إبستين.. وفي عام 2022، انتحر برونيل في سجن بباريس عن عمر يناهز 75 عاما.. وقد ذُكر اسم برونيل قرابة 5000 مرة في ملفات إبستين.

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

