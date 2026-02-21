132مليار دولار صادرات.. كوريا الجنوبية تبحث قرار إلغاء رسوم ترامب الجمركية

يجتمع وزراء الحكومة الكورية الجنوبية بعد ظهر يوم السبت، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة، والذي قضى بعدم قانونية التعريفات الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وزارة الخارجية في كوريال الجنوبية في بيان لها أن قادة "الوزارات المعنية" سيراجعون قرار المحكمة العليا والأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مؤخرًا، والذي يفرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، وذلك خلال اجتماع وزاري مشترك يُعقد بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت الوزارة: "ستراجع الحكومة الكورية الجنوبية بشكل شامل مضمون قرار المحكمة العليا الأمريكية وموقف الحكومة الأمريكية، وستدرس خططها المستقبلية للرد بما يخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجه".

وكان ترامب قد أثار قلق القادة الكوريين الجنوبيين في يناير الماضي عندما أعلن عزمه رفع التعريفات الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية، وذلك بسبب استيائهم من عدم تصديق اتفاقية التجارة التي أُعلن عنها مع كوريا الجنوبية في يوليو.

تُعدّ كوريا الجنوبية من أهم مصادر السلع الأجنبية للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها إليها 132 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وتشمل أهم الصادرات إلى الولايات المتحدة السيارات وقطع غيارها، بالإضافة إلى أشباه الموصلات والإلكترونيات.