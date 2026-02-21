132مليار دولار صادرات.. كوريا الجنوبية تبحث قرار إلغاء رسوم ترامب الجمركية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
يجتمع وزراء الحكومة الكورية الجنوبية بعد ظهر يوم السبت، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة، والذي قضى بعدم قانونية التعريفات الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وزارة الخارجية في كوريال الجنوبية في بيان لها أن قادة "الوزارات المعنية" سيراجعون قرار المحكمة العليا والأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مؤخرًا، والذي يفرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، وذلك خلال اجتماع وزاري مشترك يُعقد بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت الوزارة: "ستراجع الحكومة الكورية الجنوبية بشكل شامل مضمون قرار المحكمة العليا الأمريكية وموقف الحكومة الأمريكية، وستدرس خططها المستقبلية للرد بما يخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجه".

وكان ترامب قد أثار قلق القادة الكوريين الجنوبيين في يناير الماضي عندما أعلن عزمه رفع التعريفات الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية، وذلك بسبب استيائهم من عدم تصديق اتفاقية التجارة التي أُعلن عنها مع كوريا الجنوبية في يوليو.

تُعدّ كوريا الجنوبية من أهم مصادر السلع الأجنبية للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها إليها 132 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. 

وتشمل أهم الصادرات إلى الولايات المتحدة السيارات وقطع غيارها، بالإضافة إلى أشباه الموصلات والإلكترونيات.

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

