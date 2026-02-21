قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

50 ألف درهم غرامة.. شرطة دبي توقف طفلاً يقود دراجة نارية في شارع عام

شرطة دبي
شرطة دبي
القسم الخارجي

حذرت شرطة دبي أولياء الأمور من السماح لأطفالهم بقيادة الدراجات النارية الترفيهية أو أي نوع من المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل تهديداً خطيراً على حياة الأطفال وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين. 

تدخل الشرطة

وجاء التحذير عقب حادثة رصدتها دوريات المرور، حيث تم ضبط طفل يقود دراجة نارية ترفيهية في أحد الشوارع العامة، وبرفقته طفل آخر، في مشهد عرضهما ومحيطهما لمخاطر جسيمة.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها تدخلوا فوراً لإيقاف الطفلين وضمان سلامتهما، إلى جانب حماية بقية السائقين والمشاة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق. وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أنه تم استدعاء ولي أمر الطفل، وحجز المركبة، وفرض رسم فك حجز بقيمة 50 ألف درهم، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 30 لسنة 2023.

وأشار المزروعي إلى أن ولي الأمر برر الواقعة بعدم علمه بالقوانين المرورية، إلا أن هذا التبرير لا يعفيه من المسؤولية القانونية. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى “قانون وديمة”، الذي يجرّم تعريض الأطفال للخطر أو إهمالهم أو السماح لهم بممارسة أنشطة تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية.

وشدد المسؤول الأمني على أن السماح لطفل بقيادة مركبة على طريق عام يُعد تصرفاً بالغ الخطورة، إذ إن الأطفال غير مهيئين بدنياً أو ذهنياً للتعامل مع ظروف السير، أو تقدير المخاطر، أو اتخاذ ردود الفعل المناسبة في الحالات الطارئة، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو حتى وفيات. وأضاف أن الطرق العامة ليست ساحات للترفيه أو التجربة، وأن الدراجات الترفيهية مخصصة لأماكن محددة ومغلقة وتحت إشراف مباشر، وليس للقيادة بين المركبات في الشوارع المزدحمة.

ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، من خلال مراقبة أبنائهم عن كثب، وعدم السماح لهم بقيادة أي مركبة قبل بلوغ السن القانونية والحصول على الرخصة المطلوبة. كما أكدت أن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة.

وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، حثت الشرطة أفراد المجتمع على الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو من خلال خدمة “عين الشرطة” المتوفرة في تطبيق شرطة دبي. وأكدت في ختام بيانها أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يعرّض أطفاله أو الآخرين للخطر، التزاماً بحماية الأرواح والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

دبي الإمارات دراجة نارية الشرطة شرطة دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 930 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية نوفمبر 2024

يورو

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-2-2026

وزير المالبة

وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد