هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع.

الدولار ثابت اليوم

تعرض الدولار لحالة من الثبات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

لماذا استقر الدولار؟

وفقًا لآخر تداولات لسعر الدولار، أعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس تعطل العمل في كل البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لهم.

ارتفاع أول يوم

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدا مساء التعاملات المسائية أمس الخميس .

الدولار يصعد

وسجل متوسط سعر الدولار صعودا بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس الأول .

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو  47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والمصري الخليجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و46.99 جنيه للشراء و47.07 و47.09 جنيه  للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و467.6 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار  أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، مصر".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ونكست.

سعر الدولار في مواجهة الجنيه الدولار ثابت اليوم استقر الدولار الدولار

رفع اشغالات
مياة الشرب بالشرقية
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
قومي المرأة بالشرقية
