تعرف على أطقم تحكيم مباريات الغد في الدوري

اعلنت لجنة الحكام عن أطقم تحكيم مباريات غدا الأربعاء حيث تقام مباريات الجونه امام حرس الحدود و وادي دجله امام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة بمجموعه الهبوط بالدوري

و يدير مباراة الجونة امام حرس الحدود والتي تقام في تمام الساعة 5:00 مساءً على استاد السلام الحكم محمد الغازي، ويعاونه عمران فريج وعمرو جمعة، بينما يتواجد محمود رشدي كحكم رابع، وفي غرفة الـ VAR مصطفى مدحت وكريم زكي.

بينما يدير مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري والتى تقام في تمام الساعة 8:00 مساء علي استاد السلام الحكم طارق مجدي، بمساعدة عماد العقاد ومحمد خالد عيد، ومصطفى عثمان حكما رابعا، فيما يتولى هشام القاضي وشريف عبد الله مسؤولية تقنية الفيديو.

ويدير مباراة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش والتى تقام على استاد القاهرة الدولي الحكم محمد معروف، ويعاونه عدي عيد ومحمد علي توفيق، وحسن محمود حكما رابعا، وفي غرفة الـ VAR يتواجد حسام عزب ووليد ناجي.