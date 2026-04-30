خالد الغندور: مليون يورو تكلفة رحيل توروب عن الأهلي بنهاية الموسم

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن التفاصيل المالية الخاصة بفسخ عقد المدير الفني ييس توروب، حال الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن راتب المدرب يقترب من 250 ألف يورو شهريًا، ما يجعل قيمة الشرط الجزائي المستحق له تصل إلى ما يعادل 3 أشهر من راتبه.

وأوضح أن توروب سيحصل على ما يقارب مليون يورو في حال فسخ التعاقد يوم 30 يونيو المقبل، حيث تشمل هذه القيمة الشرط الجزائي بجانب راتب شهر يونيو، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على إدارة النادي في حال اتخاذ قرار الإقالة عقب نهاية الموسم.