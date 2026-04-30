رونالدو يلاحق الصدراة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد تسجيل الدون أمام الأهلي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه أمام الأهلي، خلال المباراة الجارية بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح رونالدو في هز الشباك بالدقيقة 76، مانحًا النصر الأفضلية في مواجهة قوية على ملعب الأول بارك، ليقود فريقه للتقدم خلال مجريات اللقاء.

وبهذا الهدف، رفع النصر رصيده مؤقتًا إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، معززًا موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

كما واصل رونالدو مطاردته لصدارة هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، خلف جوليان كينونيس المتصدر برصيد 28 هدفًا، وإيفان توني صاحب المركز الثاني برصيد 27 هدفًا.

ويشعل هدف رونالدو الصراع على لقب هداف الدوري السعودي مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، في ظل المنافسة القوية بين كبار المهاجمين في المسابقة.