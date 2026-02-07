قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استقبال طلابي حافل لوزير الأوقاف بجامعة قناة السويس وإشادة بدور أسرة «طلاب من أجل مصر»

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت جامعة قناة السويس استقبالًا طلابيًا حافلًا نظّمته أسرة «طلاب من أجل مصر» للدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري، وزير الأوقاف المصرية، وذلك خلال زيارته للجامعة، في مشهد عكس روح الانتماء والوعي الوطني لدى طلاب الجامعة، ودورهم الفاعل في دعم الفعاليات الوطنية والعلمية التي تحتضنها الجامعة.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تقديره الكبير لهذا الاستقبال، مشيدًا بدور شباب الجامعات المصرية في بناء الوعي المجتمعي، وما تقوم به أسرة «طلاب من أجل مصر» من جهود إيجابية تسهم في تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الوطنية، مؤكدًا أن هذه النماذج الطلابية الواعية تمثل ركيزة أساسية في بناء المستقبل.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدور الذي تقوم به أسرة «طلاب من أجل مصر» داخل الجامعة، مشيدًا بحسن التنظيم وروح المسؤولية التي أظهرها الطلاب، ومؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم الكيانات الطلابية الجادة التي تعمل على تنمية الوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة.

وتعمل أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، مستشار لجنة الأسر الطلابية، وبقيادة الطالب محمد شريف، مقرر الأسرة، في إطار منظومة طلابية تستهدف دعم القيم الوطنية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب.

ويأتي هذا الاستقبال تأكيدًا للدور الحيوي الذي تضطلع به الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس في تعزيز التواصل بين الطلاب وقيادات الدولة، وترسيخ صورة الجامعة كمؤسسة تعليمية فاعلة تسهم في بناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع دورها الأكاديمي والعلمي.

•• تابعونا على موقع جامعة قناة السويس عبر الرابط التالي:
https://suez.edu.eg/ar/

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

