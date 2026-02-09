صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا لمتابعة جودة الرعاية الصحية

فاجأت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف مستشفى ببا، بمرور ميداني اليوم "الاثنين" وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ببنى سويف ومتابعة الدكتورة حنان حسين مدير الإدارة العلاجية، والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وشمل المرور تقييم انتظام تواجد الفرق الطبية، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتطبيق إجراءات سلامة المرضى، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لسير العمل داخل المستشفى.

كما تم المرور على أقسام الاستقبال، والأطفال، والباطنة، والحضانة، إلى جانب مراجعة تذاكر المرضى والملفات الطبية الخاصة بهم، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة الصحية.

وشارك في المرور كل من: د تقوى محمد روبي – إدارة العلاجى، د/ إسراء حسن خليفة – إدارة العلاجى ، د/ إسراء فتحي – إدارة مكافحة العدوى، نادية – إدارة التمريض

وأكدت اللجنة خلال المرور على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الطبية المعتمدة، واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.