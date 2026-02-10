قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرا التموين والزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحون 25 معرض وشادر "أهلا رمضان" بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بشارع فيصل الرئيسي، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة المعارض السلعية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى افتتاح 25 معرض وشادر اخر بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لزيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة خلال فترات زيادة الطلب.

وأضاف الوزير أن التوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بجميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين والغرف التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في الإتاحة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.

وأشار الى أن وزارة الزراعة تشارك بقوة عبر منافذها المتحركة والثابتة المنتشرة في جميع محافظة الجمهورية، بمنتجات من المزارع مباشرة إلى المستهلك، مما يضمن أعلى جودة وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20% و30%، مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في المعارض المختلفة، بمنتجاتها ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وأكد أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين لضمان استدامة الضخ اليومي للسلع وخاصة اللحوم، الدواجن، البيض، والبقوليات طوال فترة المعارض، مع تشديد الرقابة، لضمان تغطية احتياجات كافة الأسر قبل حلول الشهر الكريم.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بشارع فيصل يأتي بالتوازي مع افتتاح 22 معرضًا اخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف الأحياء والمراكز والمدن إلى جانب 4 معارض بالمجتمعات العمرانية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعارض تضم مختلف السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تخفيضات جيدة وذلك بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة إلى جانب مشاركة الشركات والجهات المنتجة بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وضبط الأسواق.
ووجّه محافظ الجيزة الشكر لوزارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض مشددًا على أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

ويُقام المعرض على مساحة تقارب 2000 متر مربع، ويضم نحو 60 شركة عارضة، إلى جانب تخصيص جناح كامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجناح منفصل لطرح اللحوم والخضروات والفاكهة، بما يسهم في تنوع المعروض وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال المواطنين حتى عيد الفطر المبارك، حيث يعمل يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على السلع الغذائية والرمضانية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور السيد / إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والاستاذ سيد البلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، إلى جانب المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية.

