تطورات جديدة في ملف أشرف داري مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما وضع اللاعب عدة شروط للموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، ما تسبب في حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء.

وأوضح الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن داري اشترط تنازل الأهلي عن قيمة صفقة رحيله لأي نادٍ يرغب في ضمه، مقابل حصوله على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ في مجملها نحو 2.5 مليون دولار لدى النادي.

وأضاف أن اللاعب وضع شرطًا بديلًا حال رفض الإدارة التنازل عن قيمة الصفقة، يتمثل في الرحيل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة فقط، على أن يعود مع نهاية الموسم الجاري ويتم قيده مجددًا في قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس الموقف من جميع الجوانب القانونية والمالية، ورغبة النادي في حسم الملف بشكل لا يضر بمصالحه الفنية أو الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسمًا نهائيًا بشأن مستقبل اللاعب، سواء بالاستمرار أو الموافقة على أحد السيناريوهين المطروحين.