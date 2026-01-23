قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي تستعد لاحتضان مهرجان كروي عالمي تحت عنوان «نجوم العالم»، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس.

 ويشهد الحدث مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية والعربية، أبرزها مصر، الأرجنتين، إسبانيا، السعودية، صربيا وقطر، في إطار التحضيرات المبكرة لكأس العالم 2026.

اهتمام خاص بمنتخب مصر ونجومه

يحظى منتخب مصر باهتمام لافت خلال المهرجان، خاصة مع مشاركة عدد من أبرز نجومه، يتقدمهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى استغلال هذه المباريات القوية لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

مواجهة عربية مرتقبة أمام السعودية

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة عربية قوية أمام منتخب السعودية يوم 26 مارس على استاد أحمد بن علي. وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للطرفين، في ظل وجود نجوم بارزين على رأسهم سالم الدوسري من الجانب السعودي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا.

اختبار أوروبي ثقيل أمام إسبانيا

ويخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل يوم 30 مارس عندما يصطدم بمنتخب إسبانيا بطل أوروبا على استاد لوسيل، في لقاء مرتقب يشهد صدام الخبرة المصرية مع المهارات الشابة، وعلى رأسها النجم الصاعد لامين يامال.

فيناليسيما وقمم عالمية منتظرة

يشهد المهرجان قمة عالمية كبرى تتمثل في كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وإسبانيا يوم 27 مارس. كما تتضمن الفعاليات مواجهات قوية أخرى، أبرزها قطر ضد صربيا، السعودية أمام صربيا، وختام ناري يجمع قطر والأرجنتين.

لوسيل.. مسرح الأساطير

وأكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن البطولة تعكس مكانة قطر العالمية في استضافة الأحداث الكبرى، فيما يواصل استاد لوسيل، صاحب الذكريات الخالدة منذ نهائي مونديال 2022، دوره كمنصة تجمع أساطير الكرة ونجوم المستقبل


 

أنواع الخبز
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
خالد الصاوى
