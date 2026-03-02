بيطري الإسماعيلية تنظم ندوة حول التحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

نظمت محافظة الاسماعيلية ندوة إرشادية، بمقر مركز عمر لطفي، بحضور الدكتور محمد عطوة جمال الدين وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس عبد الرحمن المراسي مدير إدارة التعاون الزراعي، وبمشاركة رؤساء الجمعيات الزراعية،

في ضوء توجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وفي إطار بروتوكول التعاون مع إدارة الإرشاد البيطري وإدارة التعاون الزراعي.

تناولت الندوة التعريف بأهم الخدمات البيطرية التي تقدمها مديرية الطب البيطري، وعلى رأسها تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية حفاظًا على الثروة الحيوانية، مع التنويه عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٦ للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي من المقرر أن تبدأ عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، كما استعرضت الندوة أعراض مرض الجلد العقدي.

وأوضحت الندوة أن أسباب انتشار المرض ترجع إلى انتقال العدوى من الحيوان المصاب إلى السليم عن طريق الحشرات الماصة للدم مثل الناموس، وكذلك استخدام الإبر الملوثة في عمليات الحقن.

وأكدت إدارة الإرشاد البيطري على أهمية الوقاية من خلال الالتزام بالتحصين الدوري، ومكافحة الحشرات برش الحظائر وأماكن التربية، وتركيب سلك ضيق على النوافذ، وردم البرك والمستنقعات.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة الاستجابة والتعاون مع لجان التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.