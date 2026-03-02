قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

طريقة التسجيل في منصة مصر العقارية
طريقة التسجيل في منصة مصر العقارية
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في منصة مصر العقارية، لمتابعة كل ماتقدمه وزارة الإسكان الإجتماعي، وكذلك التقديم على شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية ، والعديد من الخدمات التي تقدمها المنصة، وأهما ما يتعلق بـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي.

خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر العقارية.
-الضغط على أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد.
-إدخال بطاقة الرقم القومي السارية.
-تسجيل رقم هاتف محمول على أن يكون مسجلا باسم المستخدم.
-إدخال اسم الأم الأول وفقا لشهادة الميلاد.
-إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية ببطاقة الرقم القومي.
-التأكد من صحة البيانات المدخلة.
-الضغط على أيقونة أوافق على الشروط والأحكام.
-الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.
-تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد.
-بعد التفعيل، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال البيانات المطلوبة.

الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر العقارية

وتتيح منصة مصر العقارية  عددا من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تتمثل في:

- متابعة أحدث الطروحات من وزارة الإسكان.

- طرق الحصول على وحدات التمويل العقاري.

- الاطلاع على العقارات التجارية والإيجارية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين.

- عرض تفاصيل العقارات الفاخرة والمتميزة.

تحديث منصة مصر العقارية قريباً 
 

وأعلن أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن المنصة ستجري تحديثًا شاملًا خلال شهر أبريل 2026، لتقديم بنية تحتية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري، وربطه بالأسواق العالمية، وتوفير خدمات متقدمة للمطورين والمسوقين والمستثمرين والمشترين.
 

وأشار "البطراوي"، إلى أن التحديث الجديد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شفافية السوق، ورفع كفاءة التعاملات، ودعم تصدير العقار المصري وفق أعلى المعايير الدولية.

10 خدمات جديدة على مصر العقارية

وأوضح أن المنصة ستضيف 10 خدمات جديدة، أولها خدمات البحث والاستكشاف العقاري، التي توفر أدوات متقدمة للمستخدمين، سواء كانوا مشترين، مستثمرين، أو مسوقين، بجانب محرك بحث ذكي ومتقدم يشمل البيع، الإيجار، الاستثمار، والمشروعات الجديدة، وخرائط تفاعلية دقيقة تحدد موقع العقار والخدمات المحيطة والبنية التحتية والمرافق العامة، مع فلاتر احترافية حسب السعر، المساحة، نوع العقار، حالة التشطيب، المطور، والعائد الاستثماري، بالإضافة إلى تقديم جولات افتراضية وصور عالية الجودة، ومخططات تفصيلية، وعرض بيانات الحي مثل متوسط الأسعار، ونسب النمو، ومؤشرات الطلب لدعم اتخاذ القرار.

كما تقدم المنصة برامج تعليمية شاملة للمسوقين لتطوير مهاراتهم وتعزيز المصداقية، مع تخصيص أرقام تعريفية لكل مطور ومسوق وعقار لضمان حماية البيانات وسهولة تصدير العقار المصري إلى الخارج.

نظام جديد لتحليل السوق 

ثاني الخدمات يتمثل في التقييم والتحليلات السوقية، حيث تعتمد المنصة على نظام ذكي لتقييم وتحليل السوق العقاري، يشمل تقدير قيمة العقار آليًا استنادًا إلى بيانات فعلية من السوق، وتقارير تحليلية لاتجاهات الأسعار ومؤشرات الطلب والعرض حسب المنطقة، ومقارنة العقارات المماثلة (Comparables)، بالإضافة إلى تقديم تقارير استثمارية شاملة للعائد المتوقع من البيع أو الإيجار.

البيع والتسويق

أما الخدمة الثالثة فهي خدمات البيع والتسويق، والتي توفر أدوات شاملة لإدارة عمليات البيع والتسويق تشمل إدراج العقارات من المطورين أو الوسطاء المعتمدين مع توثيق البيانات، وحملات ترويجية رقمية متكاملة، وتكامل مع بوابات التسويق والمنصات الإعلانية، وإدارة الجولات، والحجوزات، والعروض التفاوضية بشكل مركزي.

الشراء والاستثمار

الخدمة الرابعة، تشمل خدمات الشراء والاستثمار، والتي تربط مباشرة مع وسطاء معتمدين لتسهيل عمليات الشراء، مع أدوات لحساب القدرة الشرائية وخطط التقسيط، ومقارنة بين المشروعات والمطورين المختلفين، ودعم المستثمرين الأجانب بمعلومات قانونية وتنظيمية دقيقة.

خدمات الإيجار

أما الخدمة الخامسة فهي خدمات الإيجار وإدارة الأملاك، والتي تتيح إدارة متكاملة للإيجارات والوحدات الاستثمارية، تشمل إدارة طلبات الإيجار وفحص بيانات المستأجرين، وإدارة العقود إلكترونيًا، ومتابعة المدفوعات، وتقديم تقارير أداء دورية للوحدات الاستثمارية لمساعدة المطورين والمستثمرين على تحسين العوائد.

التمويل 

بينما الخدمة السادسة تتعلق بالتمويل والتسهيلات البنكية، حيث تدعم المنصة عمليات التمويل العقاري من خلال الربط مع البنوك وجهات التمويل المختلفة، وحسابات التمويل العقاري وخطط دعم الدفعة الأولى، ومقارنة العروض التمويلية لتمكين المستثمرين من اختيار الحل الأمثل.

خدمات احترافية 

أما الخدمة السابعة فهي تقديم خدمات احترافية للمسوقين والوسطاء العقاريين عبر CRM عقاري متكامل، لإدارة العملاء وتتبع مراحل البيع (Pipeline)، وأتمتة المتابعات والرسائل لضمان سرعة الاستجابة، وإدارة الصفقات والعقود بشكل مركزي، وتقديم تقارير أداء تفصيلية، ونظام إدارة الليدز (Leads Management)، وتوزيع تلقائي للعملاء المحتملين وتقييم جودة الليد، وتتبع مصدر العميل وقياس معدل التحويل، مع خرائط خدمات وربط جغرافي متقدم وHeat Maps للفرص الاستثمارية.

تصدير العقار المصري

والخدمة الثامنة تتعلق بالربط الدولي وتصدير العقار المصري، حيث توفر المنصة إمكانات التصدير عبر شراكات تقنية مع المؤسسات العقارية العالمية، بما في ذلك CoreLogic، وربط العقار المصري بشبكات بيانات دولية، وعرض العقارات المصرية للمستثمرين بالخارج، وتطبيق معايير بيانات عالمية (Data Standardization)، لتعزيز الشفافية والمصداقية دوليًا، ودعم استراتيجية تصدير العقار المصري.

الذكاء الاصطناعي 

كما تشمل الخدمة التاسعة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل، لتقديم بحث ذكي يعتمد على نية المستخدم (Intent-Based Search)، وتقديم توصيات عقارية مخصصة، وتحليل سلوك المستخدم، وتوقع اتجاهات الأسعار، وتصنيف العقارات تلقائيًا، واستخدام Chat Assistant للإجابة الفورية على استفسارات العملاء.

توحيد البيانات 

أما الخدمة العاشرة فهي تدشين بنية تكنولوجية وتنظيمية تشمل قاعدة بيانات مركزية منظمة ونظام MLS موحد لضمان توحيد البيانات، وحوكمة رقمية متقدمة، وتطبيق معايير الرقابة، وتقديم تقارير رقابية دورية لضمان الشفافية، ومستويات أمن معلومات عالية لحماية المستخدمين والبيانات.

منصة مصر العقارية طريقة التسجيل في منصة مصر العقارية رابط منصة مصر العقارية بوابة مصر العقارية التسجيل في مصر العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 في البنوك المصرية

شلالات الدماء

بعد قرن من الحيرة.. العلماء يفكون لغز “شلالات الد.م” في القطب الجنوبي

القمر الدموي

ليالي سماوية لا تتكرر.. مارس يقدم عرضا فلكيا نادرا حتى 2028

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد