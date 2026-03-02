قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غرفة الإسماعيلية التجارية تناقش إعادة مجمع المخابز

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد أكرم الشافعي رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا تنسيقيا مع أصحاب المخابز لمناقشة إعادة تشغيل مجمع المخابز .

جاء ذلك بـمشاركة سامح شبل مدير عام تموين الإسماعيلية، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة بالغرفة، محمد السيد مدير عام الغرفة، محمود رزق مدير إدارة المتابعة، محمد فوزي الشئون القانونية بالمحافظة وآمال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة وعدد من أصحاب المخابز المشاركين في المجمع.


 تركزت النقاشات حول تذليل العقبات القانونية والتموينية التي واجهت المجمع في الفترة الماضية.

وأكد أكرم الشافعي أن إعادة تشغيل مجمع المخابز ليست مجرد قرار إداري، بل هي ضرورة لضبط سوق الخبز وتوفير السلعة الاستراتيجية الأولى للمواطن دون عناء، مشيداً بروح التعاون التي أبداها أصحاب المخابز المشاركون في المجمع للوصول إلى صيغة تضمن استمرارية الإنتاج.

وعلى جانب آخر، استعرض المشاركون في الاجتماع -ومن بينهم محمد فايق عضو مجلس الإدارة، ومسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة- الضوابط الجديدة التي ستحكم العمل داخل المجمع لضمان الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

ويرى مراقبون أن نجاح الغرفة في ملف إعادة تشغيل مجمع المخابز سيمثل انفراجة كبيرة في منظومة التموين داخل المدينة، حيث يسهم المجمع في تخفيف الضغط عن المخابز الفردية ويوفر كميات ضخمة من الخبز تحت إشراف رقابي مباشر، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

أرشيفية

مجلة The War Zone: الولايات المتحدة تستخدم لأول مرة مسيرات قتالية في ضرب إيران

سقوط طائرات أمريكية

اعتراف مسئول في القيادة المركزية بسقوط طائرة أمريكية بالكويت

أرشيفية

القناة 12 الإسرائيلية: حزب الله أطلق 15 صاروخا و8 مسيّرات من لبنان

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

