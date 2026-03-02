غرفة الإسماعيلية التجارية تناقش إعادة مجمع المخابز

عقد أكرم الشافعي رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا تنسيقيا مع أصحاب المخابز لمناقشة إعادة تشغيل مجمع المخابز .

جاء ذلك بـمشاركة سامح شبل مدير عام تموين الإسماعيلية، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة بالغرفة، محمد السيد مدير عام الغرفة، محمود رزق مدير إدارة المتابعة، محمد فوزي الشئون القانونية بالمحافظة وآمال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة وعدد من أصحاب المخابز المشاركين في المجمع.



تركزت النقاشات حول تذليل العقبات القانونية والتموينية التي واجهت المجمع في الفترة الماضية.

وأكد أكرم الشافعي أن إعادة تشغيل مجمع المخابز ليست مجرد قرار إداري، بل هي ضرورة لضبط سوق الخبز وتوفير السلعة الاستراتيجية الأولى للمواطن دون عناء، مشيداً بروح التعاون التي أبداها أصحاب المخابز المشاركون في المجمع للوصول إلى صيغة تضمن استمرارية الإنتاج.

وعلى جانب آخر، استعرض المشاركون في الاجتماع -ومن بينهم محمد فايق عضو مجلس الإدارة، ومسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة- الضوابط الجديدة التي ستحكم العمل داخل المجمع لضمان الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

ويرى مراقبون أن نجاح الغرفة في ملف إعادة تشغيل مجمع المخابز سيمثل انفراجة كبيرة في منظومة التموين داخل المدينة، حيث يسهم المجمع في تخفيف الضغط عن المخابز الفردية ويوفر كميات ضخمة من الخبز تحت إشراف رقابي مباشر، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.