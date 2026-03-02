عصام خليل: خطاب الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة جسدت "مصارحة القائد"

أعرب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ تقديره واعتزازه بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، مؤكدًا أن حديث الرئيس حمل رسائل طمأنة صادقة تعكس إدراكه العميق لنبض الشارع المصري وحرصه على وضع المواطن في قلب الصورة.

وأكد "خليل" في بيان صحفي ، أن الأسلوب الحكيم الذي يتبعه الرئيس في مخاطبة المصريين يجسد روح القيادة المسؤولة التي تعتمد المصارحة منهجاً، مشيراً إلى أن هذه الكلمات لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل هي رسالة أمل وثقة تُقرب المسافات بين القيادة والشعب، وتشيّد جسوراً متينة يبنى عليها حاضر مصر ومستقبلها.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرص القائد على طمأنة شعبه في ظل التحديات الراهنة، يعزز من قيم الانتماء ويجعل من كل مصري شريكاً حقيقياً في حفظ أمن وطنه.

وتابع: "إن قيادة الرئيس السيسي تمثل نبراساً في إعلاء مصلحة الوطن، وقدرة الدولة المصرية على العبور نحو الرخاء والاستقرار مهما كانت الصعاب".

واختتم قائلاً : " ندعو لبلادنا الغالية وقائدها، ونسأل الله القدير أن يمد فخامة الرئيس بالعزيمة لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم، وأن يحفظ وطننا العزيز شامخاً ومستقراً، يليق بعظمة شعبه العريق وتاريخه المجيد" .