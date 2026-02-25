يويفا يفاجئ بنفيكا بقرار صادم بشأن نجمه.. تفاصيل

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف بنفيكا ضد إيقاف بريستياني بتهمة العنصرية المزعومة تجاه فينيسيوس جونيور.

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف بنفيكا في اللحظات الأخيرة ضد الإيقاف المؤقت لجيانلوكا بريستياني، ما يعني استمرار غيابه عن مباراة الإياب من الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم الأربعاء.

تم إيقاف بريستياني مؤقتًا يوم الاثنين لمباراة واحدة بعد اتهامات بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس جونيور في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

توقفت المباراة لمدة عشر دقائق تقريبًا بعد أن سجل مهاجم ريال مدريد هدفًا واحتفل به عند راية ركنية بنفيكا، ما أثار استياء الجماهير واللاعبين المحليين. بعد مواجهة بريستياني له، اتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بوصفه بـ"القرد".

نفى بريستياني، الذي غطى فمه بقميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس، توجيه أي إهانة عنصرية للنجم البرازيلي، وهو من أصول أفريقية.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق المباراة، أن هيئة الاستئناف التابعة له رفضت طلب بنفيكا بالطعن في قرار الإيقاف، وأكدت قرار هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط الصادر يوم الاثنين.

خلال المباراة، تم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، لكن لم تُتخذ أي إجراءات أخرى لعدم وجود أدلة ضد بريستياني.

وقال كيليان مبابي، زميل فينيسيوس، إنه سمع بريستياني يستخدم العبارة العنصرية خمس مرات.

لكن بنفيكا دافع عن لاعبه، مدعيًا أن لاعبي ريال مدريد الذين قالوا إنهم سمعوا الإهانة كانوا بعيدين جدًا عن مكان المباراة. وأعلن النادي البرتغالي ترحيبه بتحقيق اليويفا، وأنه "يدعم ويصدق تمامًا رواية بريستياني"، "الذي لطالما تميز سلوكه خلال فترة وجوده في النادي بالاحترام" تجاه الجميع.

كما أيّد جوزيه مورينيو بريستياني وانتقد احتفال فينيسيوس بعد الهدف - الذي حصل بسببه على بطاقة صفراء. وقال مدرب بنفيكا إن مثل هذه الأمور تحدث دائمًا في الملاعب التي يلعب فيها فينيسيوس.

قال حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا يوم الثلاثاء إنه من الخطأ استخدام احتفال فينيسيوس لتبرير العمل العنصري المزعوم.