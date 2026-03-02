121 محطة رصد ملوثات هواء بالشبكة القومية موزعة على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها

رصدت وزارة البيئة مستويات ملوثات الهواء المحيط، وانبعاثات المنشآت، وعوادم المركبات، ومستويات الضوضاء المختلفة، بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره، وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية، تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسي الخاص بجودة الهواء.

خفض نسبة الملوثات يتضمن خفض الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا، والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس 2015، حيث كانت 157 ميكروجرام/م³ وانخفضت لتصبح 102 ميكروجرام/م³.

بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 121 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى العمل على رفع كفاءة الشبكة، والدفع بالمعمل المتنقل لرصد جودة الهواء إلى المنطقة المحيطة بشركات إنتاج الغاز الطبيعي بمدينة إدكو، وكذلك إلى منطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر لمدة أسبوع لرصد ملوثات الهواء المحيط.

رصدت عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغ 96 منشأة بعدد 501 نقطة رصد، تشمل قطاعات صناعية كبرى مثل صناعة الأسمنت، وتصنيع الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية، والحديد والصلب

تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة لإعداد منظومة حصر وجرد الانبعاثات من المنشآت الثابتة، وإعداد التقرير النهائي الذي تضمن منهجية العمل، وتقدير أحمال انبعاثات ملوثات الهواء لكل ملوث (طن/سنة)، وتحليل مساهمة كل قطاع في الأحمال الكلية، وتحديد أكثر القطاعات تأثيرًا لكل ملوث على حدة.