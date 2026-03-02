قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تغطية الفم بين التهرب والمسؤولية.. كيف يواجه الفيفا العنصرية بعد واقعة فينيسيوس وبريستياني؟

فينيسيوس وبريستياني
فينيسيوس وبريستياني

في خطوة غير مسبوقة.. أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” عن نيته اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي لاعب يغطى فمه أثناء المناوشات الكلامية مع المنافسين مؤكدا أن هذه الممارسة لم تعد مقبولة في الملاعب الحديثة وأن أي محاولة لإخفاء إساءة لفظية ستواجه الطرد الفوري.

ويأتي تحرك إنفانتينو وسط تصاعد الجدل حول حادثة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد تعرضه لما وصفه بإساءة تمييزية من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا حيث تم إيقاف الأخير مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

تغطية الفم 

وفقا لتقارير بي إيه ميديا ناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " آيفاب " هذه المشكلة بشكل عاجل مؤكداً على أن تغطية الفم أثناء الكلام مع المنافسين لم تعد مجرد تصرف اعتيادي بل سلوك يثير الشكوك ويستدعي العقاب الفوري.

وصرح إنفانتينو لقناة سكاي نيوز: " إذا غطى لاعب فمه وقال عبارة عنصرية فيجب طرده بالطبع. لو لم يكن هناك شيء لتخفيه لما غطيت فمك". 

وأضاف: " الأمر بسيط ولا بد من تدخل صارم لضمان مكافحة العنصرية بكل جدية " .

أزمة فينيسيوس وبريستياني 

الواقعة الأخيرة بين فينيسيوس جونيور وجيانلوكا بريستياني سلطت الضوء على ضعف الرقابة التقليدية في المباريات الأوروبية وأظهرت الحاجة الملحة لفرض معايير واضحة وسريعة للتعامل مع السلوكيات العنصرية لضمان بيئة رياضية آمنة وعادلة.

الفيفا يرفع سقف العقوبات

كجزء من خطته يعتزم إنفانتينو فرض الطرد الفوري على كل لاعب يثبت استخدامه لغة مسيئة أثناء تغطية فمه وتعزيز الرقابة في المباريات الكبرى والدوريات الدولية والتوعية المستمرة للاعبين والمدربين حول خطورة العنصرية والتنسيق مع الاتحادات الوطنية لتطبيق المعايير الجديدة بشكل فوري

لا تهاون مع العنصرية

وتؤكد الخطوة الجديدة أن الفيفا جاد في القضاء على السلوكيات العنصرية وأن كل لاعب تحت المراقبة وأن كرة القدم ليست مكانًا للتمييز أو التحايل على القواعد.

وأصبحت الرسالة من جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة هى احترام المنافسين والشفافية في التصرفات هما المعيار وكل محاولة لإخفاء الإساءات ستقابل بأقصى عقوبة ممكنة.

إنفانتينو جياني إنفانتينو الفيفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فينيسيوس بريستياني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

جريمة تهز بورسعيد

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية.. منجمة تتوقع تطورات بين إسرائيل وإيران

ازمة الاهلي

‫ رفض الاستجابة .. أزمة بين الأهلي وخوسيه ريبيرو بعد فسخ التعاقد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد