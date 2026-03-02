تغطية الفم بين التهرب والمسؤولية.. كيف يواجه الفيفا العنصرية بعد واقعة فينيسيوس وبريستياني؟

في خطوة غير مسبوقة.. أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” عن نيته اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي لاعب يغطى فمه أثناء المناوشات الكلامية مع المنافسين مؤكدا أن هذه الممارسة لم تعد مقبولة في الملاعب الحديثة وأن أي محاولة لإخفاء إساءة لفظية ستواجه الطرد الفوري.

ويأتي تحرك إنفانتينو وسط تصاعد الجدل حول حادثة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد تعرضه لما وصفه بإساءة تمييزية من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا حيث تم إيقاف الأخير مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

تغطية الفم

وفقا لتقارير بي إيه ميديا ناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " آيفاب " هذه المشكلة بشكل عاجل مؤكداً على أن تغطية الفم أثناء الكلام مع المنافسين لم تعد مجرد تصرف اعتيادي بل سلوك يثير الشكوك ويستدعي العقاب الفوري.

وصرح إنفانتينو لقناة سكاي نيوز: " إذا غطى لاعب فمه وقال عبارة عنصرية فيجب طرده بالطبع. لو لم يكن هناك شيء لتخفيه لما غطيت فمك".

وأضاف: " الأمر بسيط ولا بد من تدخل صارم لضمان مكافحة العنصرية بكل جدية " .

أزمة فينيسيوس وبريستياني

الواقعة الأخيرة بين فينيسيوس جونيور وجيانلوكا بريستياني سلطت الضوء على ضعف الرقابة التقليدية في المباريات الأوروبية وأظهرت الحاجة الملحة لفرض معايير واضحة وسريعة للتعامل مع السلوكيات العنصرية لضمان بيئة رياضية آمنة وعادلة.

الفيفا يرفع سقف العقوبات

كجزء من خطته يعتزم إنفانتينو فرض الطرد الفوري على كل لاعب يثبت استخدامه لغة مسيئة أثناء تغطية فمه وتعزيز الرقابة في المباريات الكبرى والدوريات الدولية والتوعية المستمرة للاعبين والمدربين حول خطورة العنصرية والتنسيق مع الاتحادات الوطنية لتطبيق المعايير الجديدة بشكل فوري

لا تهاون مع العنصرية

وتؤكد الخطوة الجديدة أن الفيفا جاد في القضاء على السلوكيات العنصرية وأن كل لاعب تحت المراقبة وأن كرة القدم ليست مكانًا للتمييز أو التحايل على القواعد.

وأصبحت الرسالة من جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة هى احترام المنافسين والشفافية في التصرفات هما المعيار وكل محاولة لإخفاء الإساءات ستقابل بأقصى عقوبة ممكنة.