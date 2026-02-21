بنفيكا يطالب بإيقاف مبابي 12 مباراة بعد التحريض ضد لاعبه بريستياني

قدم نادي بنفيكا شكوى رسمية ضد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب التحريض ضد لاعبه الشاب جيانلوكا بريستياني خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وكان تم اتهام جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت الواقعة قد وقعت مباشرة بعد هدف التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، وسط تفاعل جماهيري وتصاعد شجار لفظي بين بريستياني وكيليان مبابي.

وبحسب موقع Topskills Sports UK، طالب بنفيكا في شكواه بفرض عقوبات صارمة على مبابي تشمل الإيقاف لمدة 12 مباراة، ومنعه من دخول الملاعب، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين يورو.

كما شدد النادي على ضرورة النظر في إجراءات محتملة بحق إدارة ريال مدريد، لضمان تحقيق متوازن وعادل دون تحيز لأي طرف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنفيكا على حماية لاعبيه الشباب وضمان احترام القوانين والانضباط داخل الملاعب، فيما ينتظر أن يصدر فيفا قراره بشأن الشكوى والإجراءات المترتبة عليها خلال الفترة المقبلة.

واستفاد ريال مدريد من هذه المباراة وحقق فوزًا مهمًا خارج أرضه بنتيجة 1-0، ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يترقب العالم قرار الويفا بشأن العقوبة المحتملة لبريستياني.