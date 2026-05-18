وسط أجواء من البهجة والسعادة.. محافظ بورسعيد يشارك فعاليات اليوم الترفيهي للمسنين

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات اليوم الترفيهي للمسنين، والذي أقيم بنادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وذلك في إطار حرصه على دعم كبار السن وتوفير مختلف الأنشطة المجتمعية والترفيهية.

جاء ذلك بحضور الاستاذ سيد طايع رئيس النادي، الاستاذ احمد بحيري نائب رئيس النادي ،الاستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد،والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والاستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

أبو ليمون يحرص على مشاركة كبار السن الأجواء الترفيهية

وخلال مشاركته الاحتفال ، حرص محافظ بورسعيد على تبادل الأحاديث الودية مع كبار السن والاستماع إليهم مؤكدا علي توفير كافة أوجه الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأشاد المحافظ بالأجواء المميزة التي شهدها اليوم الترفيهي والتي عكست روح المحبة والتآلف بين الحضور، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم الفعالية وما تضمنته من فقرات ترفيهية وثقافية أدخلت البهجة على نفوس المشاركين.