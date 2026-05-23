العدل يبدأ مؤتمره العام بالتسجيل ..وانطلاق التصويت بعد قليل

بدأت صباح اليوم السبت إجراءات تسجيل الحضور للمؤتمر العام لحزب العدل، وسط توافد أعضاء المؤتمر، على أن تنطلق عملية التصويت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا حال اكتمال النصاب القانوني.

وأكد د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن المؤتمر العام للحزب يمثل محطة سياسية وتنظيمية مهمة تعكس حيوية الحزب وقدرته على تجديد رؤاه وأدواته، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع والنقاشات الجادة التي يشهدها المؤتمر تؤكد أن حزب العدل بات يمتلك مساحة حقيقية في الحياة السياسية المصرية تقوم على الحوار والانحياز لمصالح المواطنين.

وأوضح الشناوي أن المؤتمر ليس مجرد فعالية تنظيمية، بل رسالة واضحة بأن العمل الحزبي الجاد ما زال قادرًا على تقديم بدائل واقعية وأفكار قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الشعارات أو الاستقطاب.

نموذج سياسي يقوم على المشاركة والتنوع

وأضاف الشناوي أن الحزب يحرص على ترسيخ نموذج سياسي يقوم على المشاركة، واحترام التنوع، والاستماع إلى الشباب والمرأة وكافة الكفاءات الوطنية.

فالرسالة الأساسية التي يخرج بها المؤتمر هي أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع المجال العام، ودعم الحياة الحزبية، وبناء جسور الثقة بين المواطن والقوى السياسية.

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل سيواصل العمل من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار .