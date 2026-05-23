الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شروط الأضحية السليمة.. خليك في المضمون

المواصفات الصحيحة لشراء الأضاحي
محمد غالي

يبحث المواطنون مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن المواصفات الصحيحة لشراء الأضاحي، وسط اهتمام كبير باختيار أضحية سليمة صحيا ومستوفية للشروط الشرعية، مع الحرص على تجنب أي ممارسات غش أو خداع قد تشهدها الأسواق خلال موسم البيع والشراء.

كيفية اختيار الأضحية السليمة

ويؤكد المتخصصون أهمية التأكد من الحالة الصحية للأضحية قبل الشراء، من خلال إجراء فحص دقيق للحيوان وملاحظة العلامات التي تدل على سلامته وجودته.

ومن أبرز المؤشرات التي يجب الانتباه إليها سلامة العينين، حيث ينبغي أن تكونا صافيتين ولامعتين وخاليتين من أي إفرازات أو عتامة، باعتبار أن العين تعكس الحالة الصحية العامة للحيوان.

كما ينصح بفحص الفراء والتأكد من نظافته ونعومته، إذ يعد الفراء الصحي من أهم العلامات التي تشير إلى سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض.

علامات تدل على سلامة الأضحية

ويجب أيضا التأكد من خلو الأنف والفم من أي إفرازات أو روائح غير طبيعية، لأن وجودها قد يكون مؤشرا على الإصابة بأمراض تنفسية أو مشكلات صحية أخرى.

وتعد حركة الحيوان ونشاطه من أبرز العلامات التي تكشف حالته الصحية، حيث يشير النشاط الطبيعي والحركة المستمرة إلى سلامة الحيوان وقوته، بينما قد يعكس الخمول أو ضعف الحركة وجود مرض أو حالة ضعف عام.

كيفية معرفة عمر الأضحية

ويعتبر فحص الأسنان من أهم الوسائل المستخدمة لتحديد عمر الأضحية بدقة، إذ تدل الأسنان الصغيرة والمتساوية في مقدمة الفك على صغر سن الحيوان، بينما يشير ظهور «جوزين» كبيرين في الأسنان الأمامية إلى بلوغه السن المناسب للأضحية.

أما اكتمال الأسنان وكبر حجمها فيعكس تقدما في العمر، وهو ما قد يؤثر على جودة اللحم ويقلل من كفاءة الاختيار.

الوزن والعمر المناسب للأضحية

وينصح بأن يتراوح وزن الخراف بين 50 و60 كيلو جراما، مع عمر يتراوح بين عام ونصف وعامين، لضمان جودة اللحم وصلاحية الأضحية.

كما يشترط في الأبقار ألا يقل عمرها عن عامين، وفقا للضوابط الشرعية والصحية الخاصة بالأضاحي.

نصائح مهمة قبل شراء الأضحية

التأكد من صفاء ولمعان العينين وخلوهما من الإفرازات.
فحص الفراء والتأكد من نظافته ونعومته.
التأكد من خلو الأنف والفم من الروائح أو الإفرازات غير الطبيعية.
مراقبة حركة الحيوان ونشاطه قبل الشراء.
الاعتماد على فحص الأسنان لتحديد العمر المناسب.
اختيار الأضحية ذات الوزن والعمر الملائمين لضمان جودة اللحم.

ويظل التدقيق في اختيار الأضحية السليمة صحيا والمطابقة للشروط الشرعية خطوة أساسية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، لضمان سلامة اللحوم وتحقيق المقصد الديني والصحي من الأضحية، مع تجنب الوقوع في أي حالات غش أو شراء حيوانات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
عصير المانجو
دينا فؤاد
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
