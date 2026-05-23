قيادي بـ حماة الوطن : تشديد الرقابة على الأسواق قبل عيد الأضحى ضرورة لتأمين المواطنين غذائيا

أكد الدكتور محمد مجدي صالح، القيادي بحزب "حماة الوطن"، أن تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التجارية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يمثل ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار الشارع المصري.

ملف الأمن الغذائي

وأوضح أن الحزب يضع ملف الأمن الغذائي للمواطنين على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتطلب تضافراً كاملاً بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

وأضاف "صالح" في تصريحات له، أن تزايد الإقبال على شراء الأضاحي والسلع الغذائية الأساسية خلال الأيام الحالية قد يستغله بعض التجار الجشعين لرفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع.

وشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأقوات المواطنين، مشيراً إلى أن الحزب يتابع عن كثب توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير مخزون استراتيجي آمن.

حماية المستهلك

وطالب القيادي بحزب حماة الوطن بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

وأكد أن المرور المفاجئ على مجازر اللحوم، وشوادر الأضاحي، والمجمعات الاستهلاكية سيسهم بشكل كبير في محاصرة الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر، مما يضمن صحة وسلامة المستهلكين خلال أيام العيد.

كما أشار "صالح" إلى الدور المجتمعي الذي يقدمه حزب حماة الوطن في هذا الصدد، من خلال إطلاق مبادرات وتدشين منافذ بيع متحركة وثابتة تقدم اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وخلق توازن سعري داخل الأسواق الحرة لمواجهة موجات الغلاء.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الإيجابية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات احتكار يشهدونها في الأسواق عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول بجانب الرقابة الحكومية لضمان قضاء عيد أضحى مبارك ينعم فيه الجميع بالاستقرار والرخاء.