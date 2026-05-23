إرادة جيل : نطالب بـ غرفة طوارئ مستمرة لمتابعة الأسواق وتوفير منافذ بديلة بعيد الأضحى

صرح إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، بأن الحزب يتابع باهتمام بالغ حركة الأسواق المصرية بالتزامن مع استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ودعا "ضيف" الحكومة إلى تشكيل غرف عمليات وطوارئ مستمرة على مدار الساعة برئاسة المحافظين لمراقبة تدفق السلع واللحوم، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في المعروض أو قفزات غير مبررة في الأسعار.

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن مواجهة جشع التجار تتطلب آليات رقابية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والمتابعة اللحظية، وليس فقط الحملات التقليدية.

وأوضح أن المواطن يمر بظروف اقتصادية استثنائية تتطلب مرونة كاملة من الأجهزة الرقابية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام الشوادر والمحلات بالأسعار المعلنة دون تلاعب.

وشدد "ضيف" على أهمية التوسع في إقامة معارض "أهلاً بالعيد" والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، معتبراً إياها الرمانة البديلة التي تفشل أي مخططات للاحتكار.

وطالب بزيادة حصص اللحوم الحية والمبردة المطروحة في هذه المنافذ وتوزيعها الجغرافي العادل لضمان وصولها إلى القرى والنجوع والأسر الأكثر احتياجاً في ربوع مصر.

وفي سياق متصل، شدد إبراهيم ضيف على ضرورة تفعيل دور قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات على المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية خلال فترة الأعياد.

ولفت إلى أن الحزب وجه شبكة شبابه وقواعده الشعبية في المحافظات لرصد حركة الأسعار ومساعدة الأجهزة التنفيذية من خلال تقديم تقارير دورية عن حالة الأسواق وتوافر السلع.

واختتم "ضيف" تصريحه بتقديم التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة العيد، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، مؤكدا أن تضافر الجهود بين الأحزاب السياسية، والحكومة، والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الراهنة وضمان إدخال البهجة والسرور على كل بيت مصري.