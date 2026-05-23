قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل : نطالب بـ غرفة طوارئ مستمرة لمتابعة الأسواق وتوفير منافذ بديلة بعيد الأضحى

إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"
إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"
عبد الرحمن سرحان

صرح إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، بأن الحزب يتابع باهتمام بالغ حركة الأسواق المصرية بالتزامن مع استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ودعا "ضيف" الحكومة إلى تشكيل غرف عمليات وطوارئ مستمرة على مدار الساعة برئاسة المحافظين لمراقبة تدفق السلع واللحوم، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في المعروض أو قفزات غير مبررة في الأسعار.

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن مواجهة جشع التجار تتطلب آليات رقابية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والمتابعة اللحظية، وليس فقط الحملات التقليدية.

وأوضح أن المواطن يمر بظروف اقتصادية استثنائية تتطلب مرونة كاملة من الأجهزة الرقابية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام الشوادر والمحلات بالأسعار المعلنة دون تلاعب.

وشدد "ضيف" على أهمية التوسع في إقامة معارض "أهلاً بالعيد" والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، معتبراً إياها الرمانة البديلة التي تفشل أي مخططات للاحتكار.

وطالب بزيادة حصص اللحوم الحية والمبردة المطروحة في هذه المنافذ وتوزيعها الجغرافي العادل لضمان وصولها إلى القرى والنجوع والأسر الأكثر احتياجاً في ربوع مصر.

وفي سياق متصل، شدد إبراهيم ضيف على ضرورة تفعيل دور قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات على المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية خلال فترة الأعياد.

ولفت إلى أن الحزب وجه شبكة شبابه وقواعده الشعبية في المحافظات لرصد حركة الأسعار ومساعدة الأجهزة التنفيذية من خلال تقديم تقارير دورية عن حالة الأسواق وتوافر السلع.

واختتم "ضيف" تصريحه بتقديم التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة العيد، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، مؤكدا أن تضافر الجهود بين الأحزاب السياسية، والحكومة، والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الراهنة وضمان إدخال البهجة والسرور على كل بيت مصري.

نائب رئيس حزب إرادة جيل الأسواق المصرية عيد الأضحى المبارك الحكومة المحافظين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

السكة الحديد

السكة الحديد: جهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة للركاب خلال عيد الأضحى

مخيمات حجاج السياحة

جولات مكوكية للجنة السياحة الدينية بمخيمات منى وعرفات لمتابعة الاستلام

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لـ أهالي نزلة السمان : الحكومة قررت أخذ قرار بتطوير المنطقة بمشاركتكم

بالصور

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد