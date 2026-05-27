قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تعيد الإنترنت تدريجياً
مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027
دريك يحطم رقم مايكل جاكسون ويواصل السيطرة على قوائم بيلبورد
إلكترونيا.. خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
ترامب يهدد سلطنة عمان : جاهزون لتدمير أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز
غارة إسرائيلية دامية على غزة.. استهداف قيادات بارزة بحماس وسقوط شهداء ومصابين
النائب عمرو رشاد خلال لقاءه بمحافظ الجيزة: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار
عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي
تهنئة بالعيد وبحث للعلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد
لأول مرة منذ 1964.. عمدة نيويورك يقاطع مسيرة إسرائيل ويشعل غضب المنظمات اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بكل سهولة.. اعرف الأوراق والطريقة كاملة

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بكل سهولة.. اعرف الأوراق والطريقة كاملة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بكل سهولة.. اعرف الأوراق والطريقة كاملة
عبد الفتاح تركي

طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني .. يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء وتنظيم التعاقدات الرسمية مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف ضبط منظومة استهلاك الطاقة وتقليل المخالفات وتحقيق الاستقرار في خدمات المرافق الأساسية.

ويبحث عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية والعقارات غير المقننة عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة أن العداد الكودي يُستخدم باعتباره حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة أو غير المستوفية لبعض الاشتراطات، لكنه لا يمنح المشترك وضعًا قانونيًا كاملًا أمام شركات الكهرباء.

واقرأ أيضًا:

العداد الكودي

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي، بالإضافة إلى الفرق بين نظام المحاسبة في العدادات الكودية والعدادات القانونية، خاصة بعد توضيح الجهات المختصة آليات التحويل الرسمية والشروط المطلوبة لإنهاء الإجراءات بصورة قانونية.

ما هو العداد الكودي ولماذا يتم تحويله؟

يُعد العداد الكودي أحد الحلول التي جرى تطبيقها لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات غير المقننة بصورة مؤقتة، بهدف الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتنظيم استهلاك الكهرباء داخل العقارات المخالفة أو غير المرخصة.

ورغم أن العداد الكودي يسمح بالحصول على خدمة الكهرباء بصورة رسمية من الناحية الفنية، فإنه لا يمنح المشترك صفة قانونية كاملة، حيث يتم تركيب العداد باسم كود وليس باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين إلى السعي لتحويله إلى عداد قانوني بعقد رسمي مع شركة الكهرباء.

ويمنح العداد القانوني صاحبه مزايا عديدة، أبرزها التعاقد المباشر باسم المنتفع، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المعتمد، إلى جانب تقنين وضع الوحدة بصورة رسمية أمام الجهات المختصة.

العداد الكودي

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وذلك لضمان استيفاء الشروط القانونية والفنية اللازمة قبل اعتماد التعاقد الجديد.

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب، بالإضافة إلى عقد ملكية أو عقد إيجار موثق يثبت أحقية المنتفع في الوحدة المطلوب تحويل العداد بها.

كما يُشترط تقديم خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، إلى جانب إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو أي مستند يثبت العمل بنظام الممارسة.

ومن بين أهم المستندات المطلوبة أيضًا مستند التصالح على مخالفات البناء أو ما يعرف باسم “نموذج 10”، باعتباره أحد المستندات الأساسية التي تثبت قانونية العقار وإمكانية تقنين وضعه بصورة رسمية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل.

وبعد استلام الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للوحدة والعقار للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود أي مخالفات أو معوقات تمنع استكمال إجراءات التقنين.

وتشمل المعاينة مراجعة التوصيلات الداخلية ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والأمان الكهربائي، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء العقار للشروط المطلوبة للتحويل.

كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وعقب الانتهاء من الفحص الفني والتأكد من استكمال كافة الإجراءات، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني بصورة رسمية، بما يسمح للمشترك بالاستفادة من كافة المزايا المطبقة على العدادات القانونية.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يختلف نظام المحاسبة بين العداد الكودي والعداد القانوني بصورة واضحة، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يفضلون إنهاء إجراءات التحويل للاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية.

ويتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح الذي يتيح تخفيض قيمة الاستهلاك لبعض الفئات وفقًا لمعدلات الاستخدام.

أما العداد القانوني، فيتيح للمشترك الاستفادة من أسعار الشرائح المختلفة التي تعتمدها وزارة الكهرباء، وهو ما قد يساهم في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية لبعض المشتركين أصحاب معدلات الاستهلاك المحدودة أو المتوسطة.

أهمية تقنين أوضاع الكهرباء للمواطنين

يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات والخدمات الأساسية، حيث يسهم ذلك في تنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات الكهرباء، وضمان تحصيل المستحقات بصورة رسمية ومنظمة.

تحويل الكهرباء من الممارسة إلي العداد الكودي

كما يساعد التحويل في تقليل مخالفات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، فضلًا عن تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرسمية المرتبطة بالعقود القانونية للكهرباء.

وتواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات التحويل من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة لتسريع إنهاء الإجراءات واعتماد التعاقدات الجديدة بصورة قانونية.

العداد الكودي طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني العدادات الكودية ما هو العداد الكودي المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد