ناصيف زيتون يستعد لألبوم مختلف .. ويكشف عن ديو مرتقب مع رحمة رياض

يعيش الفنان ناصيف زيتون حالة من النشاط الفني اللافت، حيث يستعد لإطلاق ألبوم جديد يُتوقع أن يشكّل محطة مفصلية في مسيرته.

ويؤكد زيتون أن طموحه الفني لا يتوقف عند النجاحات التي حققها، بل يمتد إلى استكشاف أنماط موسيقية جديدة وتجارب مختلفة لم يخضها سابقاً، في خطوة تعكس رغبته الدائمة في التطور وكسر النمط التقليدي.



بعد فترة من التوقف القسري بسبب الحرب، عاد ناصيف إلى استوديو التسجيل بحماس كبير لاستكمال العمل على أغاني ألبومه المنتظر، واعداً جمهوره بمحتوى موسيقي متجدد يحمل أفكاراً غير تقليدية ويعكس نضجاً فنياً واضحاً.



وكانت أغنيته الأخيرة "كزدورة" قد شكّلت نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه، إذ حققت انتشاراً واسعاً وتجاوزت 133 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أربعة أشهر فقط. واعتُبرت الأغنية مغامرة فنية ناجحة، حيث قدم فيها ناصيف لوناً عصرياً مختلفاً عمّا اعتاد عليه جمهوره، ما عزز قناعته بضرورة الابتعاد عن منطقة الراحة والسعي نحو التجريب.



وفي تصريحات لبرنامج et بالعربي ، شدد زيتون على أنه لا يخشى خوض تجارب جديدة حتى لو تخللها بعض الأخطاء، معتبراً أن هذا النهج جزء أساسي من شخصيته الفنية، وأن التنوع والتجربة هما السبيل لإرضاء الجمهور ومواكبة التطور الموسيقي.



ومن أبرز مفاجآت الألبوم الجديد، تجديد التعاون مع نبيل خوري، حيث يعملان على أغنية تحمل روح أغنيتهما السابقة "بالأحلام"، ولكن برؤية أكثر تطوراً وحداثة. وأشار خوري إلى أن العمل المرتقب سيكون من أبرز أعمال الألبوم، ومصمماً خصيصاً ليتناسب مع خامة صوت ناصيف.



كما أثار عنوان إحدى أغاني الألبوم، "هدية"، فضول الجمهور خاصة بعد ولادة طفله الأول، إلا أن ناصيف أوضح أن الأغنية لا ترتبط بهذه المناسبة، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع عمر صباغ.



وفي سياق آخر، كشف ناصيف عن تحضيره لعدة أعمال مشتركة (ديو)، من بينها تعاون مرتقب مع الفنانة العراقية رحمة رياض، بعد النجاح الذي حققاه سوياً في إعلان رمضاني. وأوضح أن هذا العمل يأتي ضمن سلسلة مشاريع فنية مشتركة سيتم طرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة.



بهذه الخطوات، يبدو أن ناصيف زيتون على موعد مع مرحلة فنية جديدة، يسعى من خلالها إلى توسيع آفاقه الموسيقية وتقديم محتوى متجدد يواكب تطلعات جمهوره في العالم العربي.