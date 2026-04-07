تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: يوم الصحة العالمي دعوة للحفاظ على نعمة الجسد وترسيخ ثقافة الوعي الصحي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قالت وزارة الأوقاف إن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي بقيمة الصحة باعتبارها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الإنسان القادر على العمل والإنتاج وخدمة وطنه ومجتمعه، ويأتي الاحتفال به إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 1948م.

وأضافت الأوقاف في بيان لها أن الحفاظ على الصحة مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي دعت إلى صيانة النفس ورعايتها، وحثت على الأخذ بأسباب الوقاية، والابتعاد عن كل ما يضر بالإنسان أو يعرض حياته للخطر، وهو ما يظهر في التوجيهات النبوية التي أرست قواعد النظافة، والاعتدال في الطعام، وأهمية التداوي، بما يعكس سبقًا حضاريًّا في ترسيخ مفاهيم الصحة العامة.

وتشير وزارة الأوقاف إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية تمثل نموذجًا متكاملًا في الاهتمام بصحة المواطن، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، وتطوير المستشفيات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، بما يسهم في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعزز مفهوم الحق في الرعاية الصحية بوصفها أحد حقوق الإنسان الأساسية.

كما تؤكد الوزارة أن الوعي الصحي لم يعد مسئولية الأطباء والمؤسسات الصحية فقط، بل أصبح واجبًا مجتمعيًّا مشتركًا، يقوم على نشر الثقافة الصحية السليمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودعم السلوكيات الإيجابية مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية، وممارسة الرياضة، والتغذية السليمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتدعو الوزارة إلى استثمار هذه المناسبة في ترسيخ ثقافة الوقاية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والمجتمع، فالوقاية خير من العلاج، والوعي الصحي الصحيح يسهم في تقليل المخاطر، ويحمي الأسر، ويدعم استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، تشدد الوزارة على أهمية الاستمرار في تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والصحية والتعليمية والإعلامية لنشر الوعي، وبناء ثقافة صحية مستدامة، تعزز جودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة

القهوة

سباق مع الزمن في البرازيل.. ابتكار سلالات قهوة تقاوم التغيرات المناخية

جلسة العمل الثالثة للقومي للمرأة

قومي المرأة: التعامل مع ضحايا العنف يتم دون الكشف عن هوياتهن

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد