هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش بفوزها على أمينة عرفي

تأهلت لاعبة الاسكواش المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميا، إلى المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميا، مساء اليوم الخميس، في إطار الدور نصف النهائي.

وحسمت هانيا الحمامي المباراة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-8، 11-7، 11-6، لتتأهل المصنفة الأولى عالميا إلى المباراة النهائية عن جدارة على حساب المصنفة الثالثة عالميا.

وبهذا الفوز، بلغت هانيا الحمامي نهائي البطولة، حيث ستنتظر المتأهل من لقاء المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، والأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميا.