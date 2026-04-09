مفاجأة صادمة .. لبنان لم يتلق أي دعوة لإجراء محادثات مع إسرائيل في واشنطن

أفاد مسؤولون لبنانيون بأنهم لم يتلقوا دعوةً للمشاركة في محادثات مع إسرائيل في واشنطن.

وقال مسؤولان لبنانيان لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن حكومتهما لم تتلقَّ أي معلومات عن اجتماع مُحتمل في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن صرّح مسؤولان إسرائيلي وأمريكي بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المُتوقع أن تبدأ في وزارة الخارجية الأمريكية.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأنه أصدر تعليماته لحكومته "ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن" في ضوء "الطلبات المُتكررة" من لبنان.

إلا أن أحد المسؤولين اللبنانيين قال، يوم الخميس، إنه "لن تُجرى أي مفاوضات تحت ضغط" وأوضح المسؤولان أن وزارة الخارجية اللبنانية والقصر الرئاسي لم يتلقيا إخطارًا رسميًا بدعوة بدء المحادثات، كما لم يتلقيا أي معلومات عن اجتماع مُحتمل الأسبوع المقبل.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، صرّح نتنياهو بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، حتى مع سعيه الحثيث لبدء المحادثات.

وفي حال انعقاد المحادثات الأسبوع المقبل، سيمثل إسرائيل سفيرها لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، بينما سيمثل الولايات المتحدة سفيرها لدى لبنان، ميشيل عيسى، وفقًا لما ذكره المسؤولان الإسرائيلي والأمريكي.

قال نتنياهو إن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة "علاقات سلمية" بين البلدين.

وتأتي هذه المحادثات في ظل قصف إسرائيلي مكثف للبنان، بما في ذلك عاصمته بيروت، في هجوم عسكري دامٍ.