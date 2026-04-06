بتصميم ممتع وشاشة أكثر وضوحا.. إليك أفضل جهاز ألعاب في الأسواق



يبدو أن شركة Red Magic ستُحدّث تشكيلة أجهزة الألعاب اللوحية الخاصة بها قريبًا. وقد تمّ الكشف عن جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro الجديد، مع تحديد موعد إطلاقه الرسمي.

ذكر جيان[ تشاو، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، مؤخرًا على موقع ويبو أن الجهاز اللوحي سيُطرح في الأسواق خلال شهري أبريل أو مايو من عام 2026. لم يُحدد تاريخًا دقيقًا، لكنه أكد أن الجهاز يستحق الانتظار.

جهاز Gaming Tablet 3 Pro

يأتي هذا الجهاز خلفًا لجهاز Gaming Tablet 3 Pro الذي طُرح العام الماضي ، والذي مثّل دخول شركة Red Magic بقوة إلى سوق الأجهزة اللوحية المدمجة عالية الأداء.

على الجانب الآخر يعد من الأمور المؤكدة بالفعل طرح المنتج عالميًا. فقد أُطلق الطراز السابق في الصين أولًا، ثم وصل لاحقًا إلى الأسواق العالمية تحت اسم "ريد ماجيك أسترا" ، لذا من الممكن أن يتكرر الأمر نفسه. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يظهر الإصدار العالمي بعد شهر أو شهرين من الإطلاق الأولي.

أما بالنسبة للتحسينات، فتلمح شركة RedMagic إلى بعض التغييرات الرئيسية. من المتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي بشاشة OLED ذات معدل تحديث عالٍ جدًا. تشير بعض التكهنات الأولية إلى أنه قد يتجاوز 165 هرتز، وربما يصل إلى 200 هرتز، على الرغم من أن ذلك لم يتم تأكيده بعد.

من المتوقع أن تستخدم Red Magic معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس لتحسين الأداء. ويبدو أن التبريد يحظى باهتمام كبير أيضاً، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على نظام أكثر تطوراً باستخدام مواد من فئة الحواسيب الشخصية، مما يُفترض أن يُسهم في الحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة.

لا تزال الأسعار غير واضحة، ولكن مع ارتفاع تكاليف المكونات، فإن الزيادة الطفيفة لن تكون مفاجئة.