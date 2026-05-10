مقتل عشرة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش شمال غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /الأحد/، مقتل عشرة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش شمال غرب البلاد.

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أنه بحسب التقارير الأولية، نفّذ مسلحون ينتمون إلى شبكة الخوارج المحظورة هجوما بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش شرطة فاتح خيل في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، ما أدى إلى انفجار هائل دمّر نقطة التفتيش بالكامل، وأثار مخاوف من وجود عدد من رجال الشرطة محاصرين تحت الأنقاض.

وتسببت شدة الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل ومنشآت مدنية مجاورة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط مخاوف من وجود المزيد من رجال الشرطة محاصرين تحت الأنقاض.

وأفاد شهود عيان بأن نقطة تفتيش الشرطة دُمرت بالكامل جراء الانفجار، وأن عدداً من الضباط حوصروا تحت الأنقاض كما انهارت أسطح العديد من المنازل المجاورة نتيجة شدة الانفجار.

وذكرت مصادر في الشرطة أنه تم انتشال جثث عشرة من أفراد الشرطة من نقطة التفتيش، ويجري نقلها إلى مستشفى المقاطعة في بانو ومع ذلك، لم يصدر تأكيد رسمي بشأن العدد الإجمالي للضحايا حتى الآن.