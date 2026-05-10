تقرير لـ "فوكس نيوز": يجب حظر استخدام إيران البلوتونيوم في الاتفاق المقبل لمنع إنتاج سلاح نووي

ذكر تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن خبراء الأسلحة النووية يدقون ناقوس الخطر "بشأن الحاجة المُلحة لإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لتضمين حظرٍ على محاولات إيران استخدام البلوتونيوم من منشآتها النووية لصنع قنبلة ذرية في أي اتفاق جديد"، حسب الشبكة.

وقالت "فوكس نيوز" إن "الإدارة الأمريكية ركزت وخبراء منع الانتشار النووي بشكل كبير على منشآت الأسلحة الذرية التابعة لإيران، والتي تستخدم اليورانيوم كمادة أساسية لصنع القنابل النووية. إذ، قد تستغل طهران هذه الثغرة الأمنية وتبني سراً سلاحاً نووياً قائماً على البلوتونيوم".

وصرح مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، جيسون برودسكي، لشبكة "فوكس نيوز" قائلاً "أعتقد أن أي اتفاق مُقترح مع إيران يجب أن يتناول مسار البلوتونيوم نحو الأسلحة النووية. فقد قصفت إسرائيل مفاعل أراك للماء الثقيل مرتين خلال العام الماضي - في يونيو 2025 ومارس 2026. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن إيران حاولت مراراً وتكراراً إعادة بناء المنشأة حتى بعد القصف، لذا يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران مسار البلوتونيوم".

وبحسب المدير التنفيذي لمركز "تعليم سياسة عدم الانتشار" ونائب سابق لسياسة عدم الانتشار في وزارة الدفاع الأمريكية (1989-1993)، هنري سوكولسكي، فإن "طهران قد تستخدم البلوتونيوم من الوقود المستهلك في مفاعلها النووي في بوشهر لبناء جهاز أسلحة ذرية"، حسب قوله.