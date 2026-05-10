لبنان.. هذه هي المطالب المطروحة خلال المحادثات مع إسرائيل في واشنطن

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن لبنان يكثف الاتصالات والمشاورات استعداداً للمفاوضات مع إسرائيل التي من المتوقع أن تجري في واشنطن يوم الخميس المقبل.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يطرح لبنان سلسلة من المطالب، أبرزها وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري، تمهيداً لفتح باب عملية سياسية أوسع.

ويزعم أنه سيتم لاحقاً مناقشة قضايا إضافية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإعادة تأهيل القرى، وعودة النازحين إلى ديارهم.

كما ورد في التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تركزان على مطلب نزع سلاح حزب الله وفرض السيادة اللبنانية على كامل أراضيه.