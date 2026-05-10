مصدر إسرائيلي: الانسحاب من جنوب لبنان مشروط بنزع سلاح «حزب الله»

كشف مصدر إسرائيلي أن الانسحاب من جنوب لبنان «ليس مطروحًا» قبل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وأوضح المصدر أن المحادثات الجارية مع لبنان ستركز على ملف نزع سلاح حزب الله، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحدود بين الجانبين، إضافة إلى بحث آليات التوصل إلى اتفاق مستقبلي.

ومن المرتقب عقد جولة مفاوضات ثالثة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما كشفه مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية، وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن هذه المشاورات تهدف إلى وضع تصور للتفاهمات الأمنية والسياسية المحتملة، في ظل استمرار حالة التوتر على الحدود بين الجانبين.

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت في وقت سابق أن جولة المفاوضات الثالثة بين تل أبيب وبيروت ستشهد مشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين.

وأوضحت المصادر أن الهدف من مشاركة العسكريين هو مناقشة خرائط وخطوات ميدانية مرتبطة بتمديد وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي 14 و15 مايو.

وكانت جولة أولى من المباحثات بين لبنان وإسرائيل قد عُقدت على مستوى السفراء في واشنطن، أعقبها إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل.