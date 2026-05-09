الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
21 قتيلًا في عشرات الغارات الإسرائيلية على جنوب ووسط لبنان

قُتل 21 شخصًا، السبت، جراء سلسلة هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب ووسط لبنان، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وتقارير ميدانية، في واحدة من أعنف موجات التصعيد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المعطيات الأولية، نُفذت نحو 84 غارة وهجومًا استهدفت بلدات ومناطق متعددة، تركزت بشكل أساسي في قضاءَي صور وبنت جبيل، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والطائرات المسيّرة في الأجواء الجنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن الهجمات طالت مناطق سكنية ومحيط منشآت وبنى تحتية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية واسعة في عدد من القرى والبلدات المستهدفة.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، مع استمرار المواجهات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة تنشط في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إسرائيلي يوضح طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حصيلة العمليات، بينما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث ورفع الأنقاض في بعض المواقع المتضررة.

ويشهد جنوب لبنان منذ أشهر تبادلًا شبه يومي للقصف وإطلاق النار، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من توتر إقليمي متصاعد.

ويرى مراقبون أن كثافة الهجمات الأخيرة تعكس مرحلة جديدة من التصعيد الميداني، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاحتواء المواجهة ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

بوتين يربط لقاء زيلينسكي بالتوصل لاتفاق سلام ويؤكد غياب مقترحات لتبادل الأسرى

مشككا في تقارير خرق روسيا للهدنة.. ترامب: لم أطلع على أدلة تؤكد ذلك

روبيو: لا مفاوضات مع حزب الله وننتظر رد إيران لفتح مسار دبلوماسي جاد

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

