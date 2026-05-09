21 قتيلًا في عشرات الغارات الإسرائيلية على جنوب ووسط لبنان

قُتل 21 شخصًا، السبت، جراء سلسلة هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب ووسط لبنان، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وتقارير ميدانية، في واحدة من أعنف موجات التصعيد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المعطيات الأولية، نُفذت نحو 84 غارة وهجومًا استهدفت بلدات ومناطق متعددة، تركزت بشكل أساسي في قضاءَي صور وبنت جبيل، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والطائرات المسيّرة في الأجواء الجنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن الهجمات طالت مناطق سكنية ومحيط منشآت وبنى تحتية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية واسعة في عدد من القرى والبلدات المستهدفة.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، مع استمرار المواجهات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة تنشط في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إسرائيلي يوضح طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حصيلة العمليات، بينما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث ورفع الأنقاض في بعض المواقع المتضررة.

ويشهد جنوب لبنان منذ أشهر تبادلًا شبه يومي للقصف وإطلاق النار، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من توتر إقليمي متصاعد.

ويرى مراقبون أن كثافة الهجمات الأخيرة تعكس مرحلة جديدة من التصعيد الميداني، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاحتواء المواجهة ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.