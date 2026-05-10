قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات بشأن انسحاب إيران من كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
الجيش الإيراني: ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على مضيق هرمز
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين
الكلاسيكو يشتعل الليلة.. برشلونة على بعد خطوة من التتويج وريال مدريد يقاتل لإنقاذ موسمه
بريطانيا تنقل ركابها المصابين بفيروس هانتا إلى ميرسيسايد للحجر الصحي
ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بشرى سارة قريبا.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو .. عيار 21 بكام؟
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا الغربي
قافلة زاد العزة الـ192 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
جبال وثلوج وسيول.. سانت كاترين تفرض نفسها كأيقونة للسياحة البيئية فى مصر
الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمرد داخل حزب العمال.. دعوات لإزاحة ستارمر بعد أسوأ هزيمة انتخابية منذ 30 عاما

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تلقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضربة جديدة لموقفه السياسي، عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، بعدما أعلنت إحدى عضوات الحزب أنها ستتحدى زعامته إذا لم يظهر مرشح آخر لخلافته.

وسجل حزب العمال، بقيادة ستارمر، أسوأ أداء لحزب حاكم في الانتخابات المحلية منذ عام 1995، ما دفع عدداً متزايداً من نواب الحزب إلى المطالبة بتنحيه عن القيادة، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها حزب "الإصلاح" اليميني، بما في ذلك داخل معاقل حزب العمال التقليدية.

وفي محاولة لتعزيز موقعه داخل الحزب، عين ستارمر شخصيتين بارزتين في حزب العمال كمستشارين له، هما رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون ونائبة زعيم حزب العمال السابقة هارييت هيرمان، وكلاهما يبلغ من العمر 75 عاماً.

وقال ستارمر، رداً على سؤال حول الاستعانة بشخصيات من الماضي لدعم خطته المستقبلية: "إنهم أساسيون في كيفية تعزيز بلدنا، ودفعه قدماً، وخلق فرص تمنح الناس الأمل في مستقبل أفضل".

وسيعمل براون على تعزيز الاستثمارات في الأمن والدفاع وتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الأداء الاقتصادي واستعادة ثقة الناخبين، بينما ستركز هيرمان على مكافحة كراهية النساء والعنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب خلق فرص اقتصادية.

لكن بعد ساعات فقط، صرحت النائبة السابقة ووزيرة مجلس الوزراء كاثرين ويست لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها تريد من الوزراء وضع خطة لاستبدال ستارمر بحلول يوم الاثنين، مهددة بالترشح بنفسها لزعامة الحزب إذا لم يتحرك أحد.

وقالت: "إذا لم يتقدم أي مرشح للزعامة غدًا، فسأتقدم صباح الاثنين لزعامة حزب العمال".

ومع اتضاح حجم الخسارة الانتخابية، دعا أكثر من 20 نائباً، علناً وسراً، ستارمر إلى تحديد جدول زمني لرحيله. وعندما سُئل عن احتمال استقالته، قال إن ذلك "ليس التصرف الصحيح"، مضيفاً: "لن أتهرب من المسؤولية".

وفي المقابل، أكد عدد من الوزراء استمرار دعمهم لستارمر، الذي كان قد قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة قبل أقل من عامين.

ورغم تصاعد الضغوط، يواجه أي منافس محتمل صعوبات كبيرة في تحديه. فعمدة مانشستر آندي بورنهام لا يمتلك المقعد البرلماني المطلوب للترشح، كما أن نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر لم تنه بعد القضايا الضريبية التي تسببت في استقالتها من الحكومة العام الماضي.

أما وزير الصحة الحالي ويس ستريتينغ، فتلاحقه انتقادات بسبب علاقته بـ بيتر ماندلسون، الذي عين سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة رغم الجدل الذي أحاط بعلاقاته السابقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.

ويحتاج أي مرشح يسعى لمنافسة ستارمر إلى دعم 20% من نواب حزب العمال، أي ما يعادل 81 نائباً من أصل 403 مقاعد يمتلكها الحزب حالياً.

وأكدت كاثرين ويست أنها تحظى حالياً بدعم 10 نواب، لكنها شددت على أن خيارها المفضل لا يزال ترشح شخصية أخرى، مضيفة: "أعتقد أن هناك عدداً من الأشخاص الذين يرغبون في القيام بذلك ويخططون له منذ شهور".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حزب العمال ستارمر حزب الإصلاح اليميني جوردون براون هارييت هيرمان الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

الاهلي

صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

النائب أحمد عبد المجيد

برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعزز دور مصر كمركز إقليمي للعلم في أفريقيا

صورة ارشيفية

هيئة الرعاية الصحية: 60 منشأة بالأقصر تحصل على الإعتماد حتى الآن

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تقرر زيادة دعم الولادة الطبيعية لـ1000 جنيه للطبيب

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد