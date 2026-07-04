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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تمنح مستخدمي أندرويد ميزة مشاركة الصور الذكية في iOS 20 الجديد

أبل
أبل
احمد الشريف

أنهت شركة أبل الأمريكية عقوداً من القيود البرمجية المتبادلة بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية عبر إطلاق ميزة توافقية غير مسبوقة. 

وأكد تقرير تحليلي منشورة تفاصيله عبر منصة "تومز جايد" (Tom's Guide) التقنية الدولية لعام 2026، أن أبل قررت رسمياً فتح بوابات النظام المطور "iOS 20" للسماح لمستخدمي هواتف أندرويد بالاستفادة من ميزات مشاركة وإرسال الصور عالية الدقة والملفات البصرية الفاخرة، صامتاً وبدون الحاجة لوسائط السوفت وير الخارجية المعقدة التي كانت مفروضة لسنوات.

تفكيك تفاصيل ميزة التوافق البصري 

تستهدف السياسة التشغيلية المحدثة من عملاق وادي السيليكون سحق الفجوة الواجهية التي طالما عانى منها المستهلكون عند نقل المواد الرقمية بين النظامين.

وتمنح الأكواد المضمنة في نظام "iOS 20" الجديد دلالات قاطعة على أن عمليات نقل واستقبال الألبومات الفوتوغرافية ستحافظ على نقاء المكونات الجرافيكية وعمق الألوان بنسبة ثبات تبلغ 100%، مما يسهل الاتصال المباشر بين أجهزة آيفون ومنافسيها دون الحاجة لضغط الملفات الفيزيائية أو الإخلال بتفاصيلها الميكروية.

بروتوكولات معالجة ذكية لحماية المعالج المركزي 

تمنح أبل الهواتف المستقبلية المستفيدة من الميزة خطوط دفاع برمجية معاصرة وفائقة التعقيد لإدارة تدفق البيانات الضخمة عبر الشبكات اللاسلكية. 

وحرص مهندسو السوفت وير على تهيئة بروتوكولات حوسبة تتولى أتمتة معايرة وفرز دفق الصور في أجزاء من الثانية فور بدء الاتصال، مما يحمي اللوحة الأم للآيفون ومعالجات الأجهزة المستضيفة من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً طوال ليل التشغيل.

ارتياح سوقي واسع يتابعه رواد الأعمال 

تفتح الانفراجة البرمجية المتبادلة بين قطبي الهواتف الذكية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وصيانة الأجهزة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن تبسيط مشاركة المواد البصرية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلبي متطلبات فئات الشباب المستقلين، والمصورين، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على تكامل عتاد الهواتف المختلفة لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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