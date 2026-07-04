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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية في آيفون تفضح بريدك الإلكتروني المخفي وتصدم ملايين المستخدمين

آيفون
آيفون
احمد الشريف

اكتشف خبراء الأمن السيبراني ثغرة أمنية حرجة وخطيرة تضرب عمق المنظومة الدفاعية لشركة أبل الأمريكية وتستهدف خصوصية البيانات. 

وأكدت الفحوصات التقنية الصادرة اليوم لعام 2026، أن هذه الثغرة البرمجية قادرة بنسبة نجاح بلغت 100% على فضح وكشف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي والمخفي للمستخدمين الذين يعتمدون على ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" (Hide My Email) الشهيرة، مما يعرض هويتهم الرقمية لمخاطر التتبع صامتاً وبدون علمهم.

تفكيك الثغرة السيبرانية 

تستهدف الثغرة الأمنية المكتشفة سحق خط الدفاع الافتراضي الذي توفره أبل عبر اشتراكاتها السحابية لحظر تتبع هويات المستخدمين. 

وتمنح التحليلات البرمجية لعام 2026 إشارات قاطعة على أن الخلل يسمح للتطبيقات الخبيثة بالالتفاف حول طبقة حماية نظام التشغيل، مما يتيح تسييل وقراءة البريد الإلكتروني النخاعي المخفي وإعادته إلى صورته الفيزيائية الأصلية، ليفقد المستهلك تماماً حصانته ضد الهجمات الرقمية الموجهة.

ارتباك في الأكواد النواتية 

تواجه أبل ضغوطاً سيبرانية حادة لإصلاح الخلل البنيوي الذي أصاب شفرات معالجة الهوية الرقمية في نظام آيفون المعاصر. 

وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة رقعة أمنية عاجلة تتولى أتمتة فحص وإغلاق بوابات الاتصال المشبوهة في أجزاء من الثانية، صامتاً ومن قلب السيرفرات السحابية، بهدف حماية اللوحة الأم البرمجية للنظام من الانهيار، ومنع استنزاف موارد الطاقة عتادياً نتيجة عمليات الفحص التكرارية.

ترقب دقيق يسيطر على قطاع التجزئة 

تفتح هذه التطورات الأمنية المتلاحقة لعشاق "الآيفون" آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وصيانة المحمول في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أننكشاف هذه الثغرة يمثل تحدياً يتطلب تحديثاً فورياً للسوفت وير لحماية فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يعتمدون على سرية حساباتهم لإدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

آيفون Hide My Email أبل الأمريكية

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