قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران
تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم
تدريب على الحرب.. كوريا الشمالية تهاجم المناورات الأمريكية اليابانية
أدعية تيسير الصعب في الامتحانات.. كلمات مستجابة ومجربة للنجاح والتركيز
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف اختراق قراصنة صينيين لنموذج الذكاء الاصطناعي Mythos

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت تقارير استقصائية بالغة الخطورة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم، عن تعرض شركة "أنثروبيك" (Anthropic) الرائدة لعملية اختراق سيبراني معقدة. 

وأكدت التحقيقات الأمنية لعام 2026 نجاح مجموعات تسلل برمجية مدعومة من الصين في اختراق الشفرات النواتية لنموذج الذكاء الاصطناعي الفائق "Mythos" المنشور حديثاً، مستهدفة سرقة الأكواد المصقولة وبراءات الاختراع الحوسبية صامتاً وبأعلى مستويات التمويه الإلكتروني.

تفكيك ثغرات الاختراق ومحاولات سرقة شفرات "Mythos" العصبية

تستهدف الهجمات السيبرانية المنظمة تسييل التفوق البرمجي الذي حققته الشركة الأمريكية وسرقة لغات النمذجة الضخمة لبناء بيئات ذكاء اصطناعي موازية. 

وتمنح الفحوصات الفنية لعام 2026 دلالات قاطعة على أن القراصنة استغلوا ثغرة أمنية واجهية في سيرفرات الاستضافة السحابية بنسبة اختراق كاملة بلغت 100%، مما مكنهم من سحب أجزاء من العتاد السوفت ويري الحركي قبل أن ترصد أنظمة الفحص الوقائي التهديد وتبدأ في تجميد بوابات التدفق المباغت.

أتمتة جدران الحماية لحماية عتاد المخدمات 

تمنح أنثروبيك منصاتها الحوسبية بروتوكولات دفاع سيبراني معاصرة تتولى عزل الأجزاء المصابة تلقائياً لحماية المكونات الفيزيائية المضيفة؛ وحرص مبرمجو قواعد البيانات بوادي السيليكون على تهيئة برمجيات الإنقاذ لتتولى أتمتة تشفير خطوط النقل في أجزاء من الثانية فور رصد أي سلوك مريب، مما يحمي اللوحة الأم لمعالجات المخدمات من السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن سحب البيانات المكثف، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات الدوائر الطاقية صامتاً.

ارتباك تنظيمي وترقب حذر يتابعه قطاع الاتصالات 

تفتح حرب الجواري الرقمية بين القوى الكبرى آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الأمن السيبراني ومراجعو الهاردوير في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن اختراق "Mythos" يمثل جرس إنذار يتطلب مراجعة فورية من فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يدمجون أدوات التوليد الآلي في مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية، لضمان تأمين حساباتهم بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبحث الاستهداف السيبراني المباغت لأحدث مشاريع أنثروبيك لعام 2026 على أن حسم الصدارة في البيئة الافتراضية غادر فخخ استعراض القوة الإبداعية ليرتكز في عمق مرونة الصيانة واستقرار جدران الحماية وتأمين النظم التكنولوجية؛ ومع استمرار تعقب الشفرات المقرصنة، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم المستمر بين نقاء الأكواد وحصانة العتاد الصلب ضد الاختراقات الخارجية هو خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي للمؤسسات عالمياً ومحلياً.

السيبراني الأردن الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

ترشيحاتنا

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة

برلمان "إيكواس" يدعو لتخصيص 5% من الميزانيات الوطنية للطاقة المتجددة والتنمية الريفية

برلمان "إيكواس" يدعو لتخصيص 5% من الميزانيات الوطنية للطاقة المتجددة والتنمية الريفية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يعزي السعودية شعبا وقيادة في ضحايا سقوط مروحية أرامكو

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد