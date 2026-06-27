فورد تصدم العالم: الذكاء الاصطناعي لا يستطيع استبدال المهندسين

شهد قطاع صناعة السيارات تحولًا بارزًا في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التجربة الأخيرة لشركة فورد الأمريكية قدمت درسًا استثماريًا قاسيًا للمؤسسات التي تسعى لاستبدال العنصر البشري بالخوارزميات بشكل كامل.

ففي محاولة لتحديث عمليات التصميم والإنتاج وتقليص النفقات ماديًا، اعتمدت فورد بشكل مفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما أسفر عن أزمات جودة حادة تصدرت بها قوائم استدعاء السيارات عالميًا، وفرض عليها مراجعة تدميرية تراجعوا فيها عن خططهم السابقة لعام 2026 الحالي.

التراجع عن الأتمتة الكاملة بعد أزمة استدعاءات تاريخية

أقرت الإدارة العليا في شركة فورد بحدوث خلل لوجستي وتوثيقي واضح في تقدير قدرات الذكاء الاصطناعي المستقلة في هندسة وتصميم المركبات دون توجيه ملموس.

وأوضح مسؤولو الهندسة بالشركة أن التخلي عن الخبرات البشرية المتراكمة لصالح البرمجيات أدى إلى تمرير شاسيهات وتصاميم تحتوي على عيوب برمجية وهيكلية خفية لم تكتشفها الحواسب آليًا.

ولم تكن المشكلة مادية في التكنولوجيا نفسها، بل في غياب التوجيه البشري الخبير القادر على فحص جودة تدفق البيانات التي تعتمد عليها خوارزميات التصميم وتفكيك المشكلات قبل وصولها إلى صالات العرض والمبيعات.

استراتيجية العودة إلى أصحاب الخبرات

لمواجهة هذا التراجع التشغيلي الحاد وإنقاذ المبيعات، اتخذت فورد قرارًا استثماريًا عاجلاً بإعادة تعيين وترقية أكثر من 350 مهندسًا من المحترفين المخضرمين الذين جرى الاستغناء عنهم سابقًا، والذين تطلق عليهم الشركة اسم مهندسي اللحية الرمادية.

وتمحورت المهام الأساسية لهؤلاء الخبراء حول إعادة تدريب الأنظمة الذكية وتصحيح البيانات المغلوطة، مع صياغة وإضافة أكثر من 100,000 اختبار مؤتمت جديد لمحاكاة الظروف الواقعية المعقدة على الطرقات، فضلاً عن القيام بنقل المعرفة المؤسسية وتوجيه المهندسين الشباب سدًا للفجوة المعرفية التي تسبب فيها الاندفاع اللوجستي نحو الأتمتة الجافة.

العودة إلى صدارة مؤشرات الجودة لعام 2026 وتحقيق التوازن الهيكلي

أثمر هذا التوازن التجريبي السريع بين الخبرة البشرية والأتمتة عن تحسن ملموس وفوري في جودة الإنتاج وتفكيك أزمة الثقة مع العملاء.

ونجحت فورد في انتزاع المركز الأول بين العلامات التجارية التجارية في دراسة الجودة الأولية الصادرة عن مؤسسة جي دي باور لعام 2026 الحالي، وهو الإنجاز الأبرز للشاحنات والموديلات مثل فورد F-150 وموستانج منذ 16 عامًا من المعاناة القياسية.

وتوضح هذه التجربة الحية في قطاع التصنيع المعقد أن حلول الذكاء الاصطناعي أداة ممتازة لتسريع العمل، لكنها تفتقر تمامًا إلى الحدس الهندسي البشري الذي يحمي تنافسية الشركات الكبرى في صالات البيع والتوزيع.