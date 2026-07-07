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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"أبل" تتيح تخصيص سرعة وتعبيرات مساعد "Siri" الصوتي في تحديث "iOS 20" التجريبي الجديد

أبل
أبل
احمد الشريف

منحت شركة أبل الأمريكية مستخدمي هواتفها الذكية قدرات غير مسبوقة للتحكم في الهوية الصوتية لمنظومتها الذكية. 

وأكد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "تيك كرنش" (TechCrunch) التقني العالمي لعام 2026، إطلاق خيارات متطورة داخل النسخة التجريبية الأحدث لنظام التشغيل المحدث، تتيح للمستهلكين ولأول مرة صياغة وتعديل سرعة نطق المساعد الرقمي "Siri" ومدى تعبيره الصوتي صامتاً ومن قلب الإعدادات النخاعية الواجهية للأنظمة.

تفكيك المعمارية الصوتية لمساعد "Siri"  

تستهدف السياسة البرمجية الجديدة لعملاق التقنية بوادي السيليكون سحق الجمل الروبوتية الجافة وتحويل المساعد الصوتي إلى شريك حواري طبيعي.

 وتمنح الأكواد المدمجة لعام 2026 هندسة السوفت وير صلاحية رفع أو خفض وتيرة التحدث بنسبة توافق ميكانيكية بلغت 100%، فضلاً عن إدخال نبرات انفعالية تحاكي التعبيرات البشرية أثناء الإجابة، مما يتيح تسييل البيانات والمعلومات بمرونة تامة تلبي رغبة المستخدمين دون أي ارتباك واجهي.

بروتوكولات المعالجة التوليدية  

تمنح أبل اللوحة الأم لمعالجاتها خطوط دفاع برمجية معاصرة لإدارة العمليات الصوتية الفاخرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

وحرص مبرمجو الأكواد النواتية على تهيئة شفرات نظام تتولى أتمتة دفقات الطاقة في أجزاء من الثانية فور استدعاء الأوامر الصوتية، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن تحليل الطبقات الصوتية المعقدة، ويصون كفاءة العتاد الفيزيائي وخلايا البطارية من النزيف عتادياً.

ارتياح سوقي واسع يتابعه قطاع التجزئة  

تفتح التحولات الذكية في أنظمة الآيفون آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وموزعو التجزئة بمصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن توافر هذه المرونة الحوارية يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية بالاعتماد على أدوات الإملاء والتحكم الصوتي لإنجاز حملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

أبل شركة أبل Siri iOS 20

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