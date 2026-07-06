"أبل" تضيف ميزة جديدة لسلسلة آيفون 17.. إليك التفاصيل كاملة

تستخدم ميزة Center Stage من Apple (التي أُطلقت مع iPhone 17) مستشعرًا مربع الشكل وبرمجيات ذكية لضبط الإطار تلقائيًا.

تتيح لك هذه الميزة التبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي أثناء التقاط صور السيلفي أو مكالمات الفيديو دون الحاجة إلى تدوير الهاتف. كما تقوم الكاميرا بتحريك الكاميرا واقتصاص الصورة بذكاء للحفاظ على مركزية الصورة (أو مركزية المجموعة).

قد تُقدم سامسونج شيئًا مشابهًا.

مواصفات هاتفا Galaxy S27 Pro وS27 Ultra

مواصفات هاتفا Galaxy S27 Pro وS27 Ultra

وفقًا لتقرير من موقع GalaxyClub، من المتوقع أن يحصل هاتفا Galaxy S27 Pro وS27 Ultra على مستشعر كاميرا أمامية جديد بدقة 16 ميجابكسل، وهو ترقية عن مستشعر 12 ميجابكسل المستخدم منذ سلسلة S23. وتشير الشائعات إلى أن المستشعر الجديد سيأتي بتصميم مربع، تمامًا مثل مستشعرات آبل ، مما يتيح مرونة أكبر في تأطير الصور ودعمًا أفضل لوظيفة Center Stage.

لا يقتصر الأمر على زيادة عدد الميغابكسل فحسب، بل إن المستشعر الأفضل قد يعني تفاصيل أكثر وضوحًا، وأداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة، والقدرة العملية على التقاط صور سيلفي أفقية أو الحفاظ على إطار جيد أثناء مكالمات الفيديو دون الحاجة إلى قلب الهاتف.

هاتفا S27 وS27 Plus

قد يحتفظ هاتفا S27 وS27 Plus الأساسيان بالكاميرا الأمامية الحالية بدقة 12 ميجابكسل، تماشياً مع استراتيجية سامسونج المعتادة في تطوير الهواتف. ومع ذلك، فإن إضافة هذا النوع من التحسينات إلى الطرازات الأعلى سعراً ستكون خطوة إيجابية.

إذا تحققت هذه الميزة، فستحل مشكلة شائعة مزعجة: وهي الحاجة إلى تدوير الهاتف أثناء التقاط صور السيلفي الجماعية أو اجتماعات الفيديو. وهي تتناسب تمامًا مع التوجه نحو جعل الكاميرات أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام.

من المتوقع إطلاق سلسلة S27 في أوائل العام المقبل، وقد يكون هذا أحد تحسيناتها الأكثر عملية، خاصة عند دمجها مع ميزات أخرى يشاع عنها مثل التوافر الأوسع لشاشة الخصوصية.

كما هو الحال دائمًا مع التسريبات المبكرة، علينا انتظار تأكيد رسمي أو على الأقل بعض التسريبات الموثوقة. ولكن إذا نجحت سامسونج في ذلك، فقد يُحسّن ذلك تجربة الكاميرا الأمامية في هواتف جالاكسي الرائدة بشكل ملحوظ للاستخدام اليومي.