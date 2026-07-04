قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: الشرع حذر من الإهمال في العمل من أجل طلب الرشوة
شرطة دالاس تهدي حسام وإبراهيم حسن «شارة الشرطة الأمريكية» قبل السفر إلى أتلانتا
خبير استراتيجي: رسائل الرئيس السيسي أكدت ثوابت مصر تجاه فلسطين وحسمها في حماية مقدرات الدولة
برلمانية: الأوكتاجون يعبر عن هوية الجمهورية الجديدة كقوة إقليمية رشيدة
البلطي يقفز 7 جنيهات.. قائمة أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
قبل طرح ألبومها .. باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة في هذا الموعد | خاص
‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان
بشرى لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين.. ماذا حدث لراقصي التانجو؟
النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح الأوكتاجون: لحظة تاريخية تؤسس لعصر جديد من القوة
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026
الرئيس السوري: نتطلع إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة
بمناسبة عيد الاستقلال.. بابا الفاتيكان يدعو الولايات المتحدة إلى الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تجمد رسمياً تطوير سماعاتها اللاسلكية المرتقبة "AirPods Ultra"

أبل
أبل
احمد الشريف

قررت شركة أبل الأمريكية العملاقة إيقاف أحد أكثر مشاريعها الصوتية طموحاً بشكل مفاجئ. 

وكشفت تقارير استقصائية موثوقة نشرتها منصة "جي إس إم أرينا" (GSMArena) العالمية الرائدة اليوم لعام 2026، أن الشركة جمدت رسمياً عمليات تطوير وإنتاج سماعات الرأس اللاسلكية الفاخرة "AirPods Ultra"، مستهدفة مراجعة خططها الهندسية والاستثمارية صامتاً ومن قلب غرف الأبحاث بوادي السيليكون.

تفكيك قرار التجميد الصادم  

تستهدف الرؤية الاستراتيجية المحدثة لعملاق التكنولوجيا إعادة تقييم جدوى طرح منتجات صوتية فائقة الفخامة في ظل تغير الأولويات الاقتصادية.

وتمنح البيانات التحليلية الصادرة لعام 2026 إشارات قاطعة على أن تعليق مشروع "AirPods Ultra" جاء بعد رصد عقبات تقنية تتعلق بالوزن الفيزيائي للقطع وتكلفة التصنيع المرتفعة بنسبة 100% عن المستهدف، مما فرض على المطورين سحب الشفرات البرمية المخصصة للمشروع وإعادة توجيه الموارد المادية نحو قطاعات أخرى.

بروتوكولات المعالجة الصوتية المعاصرة  

واجهت أبل براءات اختراع معقدة أثناء محاولة دمج رقاقات معالجة مستقبلية تتولى أتمتة عزل الصوت المحيط في أجزاء من الثانية.

وحرص مهندسو السوفت وير على محاولة صياغة أكواد وقائية تمنع المعالج المركزي للسماعة من السخونة المفرطة اللحظية أثناء معالجة الصوت عالي الدقة، إلا أن متطلبات الطاقة الكثيفة هددت النواة التشغيلية للبطارية، مما عجّل بقرار تجميد العتاد مؤقتاً لحين نضج المعمارية الفيزيائية.

ترقب حذر يسيطر على سوق المحمول  

تفتح الخطوة الاستثنائية لشركة أبل آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وصناع المحتوى بمصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن إلغاء سماعة الغاء الضوضاء الفاخرة يمثل إشارة واضحة تدفع فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر إلى التركيز على البدائل الحالية المستقرة، لضمان استمرار إنتاج وتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

أبل AirPods Ultra AirPods

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد مستوى الأسئلة الصحفية: استغل الفرصة قدام العالم

أحمد موسى

عزيمة وإصرار .. أحمد موسى يهنئ أسود الأطلس بالتأهل لدور الـ8 بالمونديال

عمرو أديب

شوفوا العزم والعبقرية.. عمرو أديب: مصر دولة كبيرة وتأثيرها الإقليمي لا ينكره أحد

بالصور

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد