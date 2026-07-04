ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية اعتبارا من يوليو 2026

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، زيادة أجور العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا) اعتبارًا من راتب شهر يوليو.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن خالص امتنانه وتقديره للقيادة السياسية لدعمها المستمر والمتواصل للصحافة القومية ودَورها الوطني، وكذا توجيهات السيد الرئيس برعاية العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية .

المؤسَّسات الصحفية القومية إحدى أهم ركائز القوى الناعمة

كما توجَّه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمَطالب العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجُه الدعم لها باعتبارها إحدى أهم ركائز القوى الناعمة، موضحًا أنّ هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدَور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، متوجهًا بالشكر له لما يقدمه من دعم للمؤسَّسات وتطبيق هذه الزيادة المالية للعاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية.

وأكد "الشوربجي" استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدَورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم الاستقرار المجتمعي.